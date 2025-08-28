Khi hạt sầu riêng trở thành nước giải khát

Nhóm sinh viên có ý tưởng nâng giá trị cho hạt sầu riêng là Lâm Chí Trường, Huỳnh Văn Mến, Nguyễn Huỳnh Bảo Trân, Nguyễn Tấn Hạo, Trần Thị Minh Ngọc, cùng học tại Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Nhóm sinh viên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp sữa hạt sầu riêng ẢNH: THANH DUY

Lâm Chí Trường, trưởng nhóm, cho biết sầu riêng có giá thành cao, nhưng người ta chỉ sử dụng phần cơm làm bánh, phần hạt bỏ đi. Trong khi đó, theo nhiều nghiên cứu, hạt sầu riêng có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin (A, D, E, K), chất chống ô xy hóa, hàm lượng calo cao. Vì vậy nhóm sinh viên đã cùng nhau thực hiện một ý tưởng durimilk - sữa hạt sầu riêng. Đây là một loại nước giải khát, có tỷ lệ thành phần hạt sầu riêng 30%, cơm sầu riêng 20%, 50% còn lại là nước và các nguyên liệu khác. Khi uống sản phẩm sẽ cảm nhận được vị béo, ngọt nhẹ của hạt sầu riêng.

Một chai nước durimilk hoàn thiện bắt đầu từ việc nhóm đi thu mua hạt sầu riêng tại các xưởng làm bánh pía về sơ chế, nấu qua nước sôi. Khi hạt đã chín, nhóm gọt bỏ vỏ, chỉ giữ lại phần tinh bột. Phần nguyên liệu này mang phối trộn với cơm sầu riêng, rồi đi xay nhuyễn, lược qua rây và đun sôi lên để tạo thành hỗn hợp sữa mịn.

Nhóm kỳ vọng sữa hạt sầu riêng sẽ là một loại thức uống được ưa chuộng ẢNH: THANH DUY

Trong quá trình phối chế, nhóm tập trung đo độ nhớt và độ đường của hỗn hợp, để đảm bảo thành phẩm sẽ có cùng một định mức. Do hạt và cơm sầu riêng khác nhau về thành phần và cấu tạo nên nhóm phải thực hiện tiếp bước đồng hóa để đồng nhất về một thể. Đây là công đoạn không thể thực hiện thủ công bằng tay, cần phải có sự hỗ trợ của máy móc.

Chí Trường cho biết nhóm đã xử lý theo công nghệ tiệt trùng nhằm kéo dài thời gian sử dụng tới 12 tháng. Trong quá trình này, khâu quan trọng là phải kiểm soát được độ nhớt của hạt sầu riêng. Xác định đúng mức độ nhớt thì mới có thể cài đặt thời gian tiệt trùng chính xác. Đây cũng là khâu mất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhất.

Trước khi ra mắt, nhóm đã mang sản phẩm đi thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ. Kết quả cho thấy, trong 100 ml sữa, sản phẩm có hàm lượng năng lượng đạt 58,49, protein đạt 0,59 gr, chất béo tổng hợp 2,41, cacbohydrat 8,61. Trong sữa hạt sầu riêng không phát hiện hàm lượng vi sinh, kim loại nặng (asen, thủy ngân, chì, cadimi).

Về khâu bao bì, mẫu mã sản phẩm, nhóm đã liên kết với một doanh nghiệp tư nhân sản xuất sữa hạt sầu riêng chai thủy tinh. Vừa qua durimilk đã xuất sắc đoạt giải nhì Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ lần thứ 3 năm 2025.