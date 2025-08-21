Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sầu riêng vẫn 'níu chân' rau quả tăng tốc

Chí Nhân
Chí Nhân
21/08/2025 11:33 GMT+7

Sầu riêng vùng cao nguyên miền Trung hiện chưa vào đợt thu hoạch rộ khiến xuất khẩu rau quả tháng 8 không tăng trưởng như kỳ vọng.

Kết quả sơ bộ từ hải quan cho biết, trong tháng 8, xuất khẩu rau quả đạt 759 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 2 tháng liên tục tăng trưởng ấn tượng thì trong tháng 8 rau quả lại giảm tốc. Lũy kế đến tháng 8, xuất khẩu rau quả đạt 4,6 tỉ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng của rau quả bị cắt ngang vì sầu riêng ở Tây nguyên chưa vào vụ thu hoạch rộ.

Sầu riêng vẫn 'kéo chân' rau quả tăng tốc - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng chậm lại do vùng sản xuất lớn là Đắk Lắk mới vào đầu vụ thu hoạch

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết: Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dừa tươi, xoài, chuối, chanh leo vẫn tăng trưởng tốt. Trong khi đó, sầu riêng tươi và đông lạnh chậm lại do vùng sản xuất lớn là Đắk Lắk mới vào đầu vụ nên sản lượng còn ít. Ông kỳ vọng trong tháng tới, khi sầu riêng vào vụ thu hoạch rộ, kim ngạch xuất khẩu có thể sẽ tăng trở lại.

Tại Tây nguyên, giá sầu riêng Thái loại A dao động từ 81.000 - 85.000 đồng/kg, loại B từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Sầu Thái lỗi cơm được các doanh nghiệp thu mua phục vụ đông lạnh, loại A quanh mức 66.000 đồng/kg, loại B 53.000 đồng/kg.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 7 tháng đạt 2,1 tỉ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thị trường Mỹ tăng trưởng đến 67% và đạt kim ngạch 316 triệu USD. Thị phần rau quả của Mỹ tăng từ 5% lên 8,16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam 7 tháng qua. Bên cạnh Mỹ, các thị trường quan trọng khác cũng tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước như Nhật Bản tăng 21%, Hà Lan 37%, Úc 32%, UAE 56% và Malaysia 62%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả trong tháng 8 đạt 234 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đạt gần 1,7 tỉ USD, tăng 16%.

Tháng

Kim ngạch (triệu USD)

So cùng kỳ năm trước (%)

6

810

20

7

731

33

8

759

-11

Xuất khẩu rau quả giảm tốc sau 2 tháng liên tiếp tăng mạnh (Nguồn: VINAFRUIT)

