Sầu riêng xuất khẩu 'quay đầu' sẽ bị giám sát chặt

Đây là thông tin vừa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai đến các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng. Theo đó, các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng phải thực hiện kiểm tra chặt đối với các lô hàng sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng nhập khẩu trở lại. Việc kiểm tra bằng hình thức kiểm tra hồ sơ, kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu chất vàng O.



Sầu riêng xuất khẩu vào Trung Quốc không thành công, quay đầu trở lại thị trường nội địa ẢNH: C.M.H

Trừ các lô hàng đã có kết quả kiểm nghiệm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc với chất vàng O và cho kết quả là "không phát hiện" thì áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

Nguyên nhân là theo thông tin cảnh báo nhận được từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã kiểm tra và phát hiện một số lô hàng sầu riêng của Việt Nam có chứa chất vàng O. Đây là hóa chất không được phép sử dụng cho thực phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm của cả Trung Quốc và Việt Nam.

Trong những tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn khi nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm chất cấm là vàng O và cadimi. Phía Trung Quốc từ chối nhập khẩu, nhiều lô hàng buộc phải "quay đầu" và tiêu thụ ở thị trường nội địa dưới hình thức "sầu riêng giải cứu" với mức giá rất rẻ chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg, chỉ bằng 30 - 50% so với thông thường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam về chất lượng sầu riêng nội địa.

Theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), xuất khẩu sầu riêng đến cuối tháng 7 đã mang về cho Việt Nam khoảng 1,2 tỉ USD, tuy vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng trong vài tháng gần đây, xuất khẩu sầu riêng đã khởi sắc trở lại khi người dân và doanh nghiệp dần thích ứng với quy trình giám sát chất lượng mới.

Ngày 4.8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3015/QĐ-BNNMT về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu. Theo đó, hệ thống hóa các yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi trong toàn bộ quá trình sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, xuất khẩu. Hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu cũng có cơ chế kiểm soát riêng.

Các chuyên gia và doanh nghiệp khẳng định, với việc siết chặt quản lý chất lượng hy vọng xuất khẩu sầu riêng sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong những tháng tới.