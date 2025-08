Sầu riêng tươi xuất khẩu được 'quản' bằng cơ chế kiểm soát riêng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4.8 đã ban hành Quyết định số 3015/QĐ-BNNMT về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy trình kiểm soát sầu riêng xuất khẩu ẢNH: PHAN HẬU

Trong quy trình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hệ thống hóa các yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi trong toàn bộ quá trình sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, xuất khẩu.

Hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu cũng có cơ chế kiểm soát riêng.

Cũng theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được chủ tịch UBND cấp tỉnh giao thẩm quyền chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phải kiểm tra việc thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở trồng trọt, vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo quản, vận chuyển sầu riêng tươi xuất khẩu.

Quyết định cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với sầu riêng tươi xuất khẩu. Theo đó, sầu riêng xuất khẩu phải được sản xuất, thu hoạch từ cơ sở trồng trọt, vùng trồng được kiểm tra, giám sát, cấp mã số và có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách.

Sầu riêng phải được bảo quản, vận chuyển theo đúng quy định, được phân loại, đóng gói và ghi nhãn tại cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn, có tên trong danh sách được công nhận của thị trường nhập khẩu khi cần.

Ngoài ra, sầu riêng xuất khẩu phải đáp ứng chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng quy định tại Quy chuẩn QCVN 8-2:2011/BYT về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; chỉ tiêu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

Trường hợp cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu có yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam kiểm tra, cấp chứng nhận nhà nước về an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ tới cơ quan được chủ tịch UBND cấp tỉnh giao thực hiện kiểm tra, chứng nhận nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lô hàng có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 12/2025/TTBNNMT ngày 19.6.2025.

Trường hợp cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu không yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam kiểm tra, cấp chứng nhận nhà nước về an toàn thực phẩm cho lô hàng sầu riêng xuất khẩu nhưng có yêu cầu tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chủ hàng thực hiện đăng ký, chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu theo đúng quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu.