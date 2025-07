Xuất khẩu rau quả tăng mạnh tháng thứ 2 liên tiếp

Theo báo cáo nhanh của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), kết quả sơ bộ tháng 7, xuất khẩu rau quả đạt 731 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lũy kế 7 tháng đạt 3,8 tỉ USD, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.



Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh kéo rau quả phục hồi ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả sụt giảm liên tục, khi lũy kế 5 tháng đạt 2,1 tỉ USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, từ tháng 6, xuất khẩu rau quả đổi chiều với kim ngạch đạt 810 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 31% so với tháng liền kề trước đó.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 1,6 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đứng vị trí thứ 2 với 261 triệu USD nhưng thị trường Mỹ dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lên tới 66%. Bên cạnh Mỹ, một số thị trường tăng trưởng mạnh gồm Nhật Bản với gần 121 triệu USD, đứng thứ 4, tăng 23%; Hà Lan đạt 79 triệu USD, tăng 33%; Đài Loan (Trung Quốc) 79 triệu USD, tăng 18%.

Ngược lại, thị trường Thái Lan giảm mạnh nhất tới 31% và Hàn Quốc giảm 4%.

Giải thích về sự phục hồi của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT cho biết: Đó là nhờ vào các mặt hàng chủ lực như sầu riêng và dừa và 2 thị trường quan trọng Trung Quốc, Mỹ. Khi vụ sầu riêng ở các tỉnh miền Đông và Tây nguyên bước vào vụ thu hoạch, hàng đạt chuẩn xuất khẩu đi Trung Quốc nhiều đẩy kim ngạch của ngành hàng này tăng mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành rau quả nói chung vì khu vực Tây nguyên là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Bên cạnh sầu riêng, xuất khẩu dừa cũng gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là thị trường Mỹ đang trải qua mùa hè nóng bức khiến nhu cầu tiêu thụ dừa tăng cao. "Nếu mọi thứ vẫn diễn biến thuận lợi như hiện tại, hy vọng xuất khẩu rau quả sẽ đạt kim ngạch tương đương năm ngoái", ông Nguyên kỳ vọng.

Tại vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, ông Vũ Quang Phúc, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Bảo Tín (Đắk Lắk) cho biết: May mắn nhiều vùng trồng sầu riêng không bị nhiễm kim loại nặng nên xuất khẩu thuận lợi. Tuy nhiên, năm nay, mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành sầu riêng. Hàng đạt chuẩn xuất khẩu giá vẫn 70.000 - 80.000 đồng/kg với giống DONA. Thế nhưng, hàng rớt từ chuẩn A xuống B thì giá giảm mạnh từ 25.000 - 30.000 đồng/kg; thay vì năm ngoái mức chênh lệch 5.000 - 10.000 đồng/kg.

"Do hàng rớt chuẩn xuất khẩu quả tươi nguyên trái sẽ được bóc vỏ đông lạnh. Hiện nay, tỷ lệ này rất nhiều, thế nên dự báo sản lượng sầu riêng đông lạnh xuất khẩu trong những tháng tới có thể tăng mạnh", ông Phúc phân tích.