Xuất khẩu thông luồng, giá sầu riêng liên tục tăng

Ngày 29.7, ông P.Q.Vũ, đại diện một doanh nghiệp thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay giá sầu riêng liên tục tăng. Giá mua xô sầu riêng Dona tại vườn ở mức 70.000 - 72.000 đồng/kg; so với thời điểm này tháng trước tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg. "Vụ thu hoạch rộ ở địa phương sẽ bắt đầu trong khoảng 10 ngày nữa, với xu hướng tăng giá hiện nay khiến nhiều nhà vườn rất phấn khởi", ông Vũ nói.

Trung Quốc ăn sầu riêng Việt Nam trở lại, giá liên tục tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Một số doanh nghiệp thu mua sầu riêng ở Tây nguyên cũng xác nhận, giá sầu riêng đang tăng. Nguyên nhân do các doanh nghiệp xuất khẩu đã quen thuộc với cách tiếp cận thị trường theo quy chuẩn mới của Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nhà vườn cũng thay đổi tư duy trong việc sản xuất. Nhờ vậy lượng hàng đạt chuẩn xuất khẩu tăng và việc thông quan cũng thuận tiện hơn. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu sầu riêng từ phía thị trường Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung từ Thái Lan tạm thời gián đoạn.

Vừa trở về từ vùng Tây nguyên, ông Nguyễn Văn Mười - Phó tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, ngoại trừ một số nơi tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Đắk Nông cũ) xuất hiện mưa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian thu hoạch kéo dài. Còn tại Đắk Lắk, năm nay năng suất và chất lượng rất tốt; một số vườn mà tôi có dịp tham quan dự báo năng suất đến 30 - 35 tấn/ ha. Xu hướng giá tăng đúng vào thời điểm thu hoạch rộ ở vùng Tây nguyên là điều rất đáng mừng. Hy vọng nó sẽ là động lực giúp ngành rau quả tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2025. "Hiện nay, trong tương quan với Thái Lan, lợi thế về mùa vụ không còn rõ nét vì họ cũng trồng sầu riêng vụ nghịch. Để ngành hàng này phát triển bền vững vẫn cần phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng. Đó mới chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất", ông Mười khuyến cáo.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 6.2025, riêng thị trường Trung Quốc đã chi 412 triệu USD để ăn sầu riêng Việt Nam; so với tháng liền kề trước đó tăng 38% và cũng tăng đến 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, do những tháng đầu năm sụt giảm mạnh nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 mới đạt 690 triệu USD, giảm đến 44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 825 triệu USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong số những thị trường quan trọng giữ được đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng qua là Đài Loan (Trung Quốc) đạt 26 triệu USD, tăng 124% và Papua New Guinea đạt 20 triệu USD tăng 242%. Đáng chú ý, thị trường Malaysia - nơi nổi tiếng với giống sầu riêng Musang King, cũng trở thành khách hàng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam với giá trị 1,1 triệu USD và đứng thứ 10 trong số những nhà nhập khẩu lớn nhất.