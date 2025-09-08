Bắt đầu cao điểm kiểm tra bánh trung thu

Thị trường bánh trung thu đang bước vào cao điểm tiêu thụ ẢNH: NVCC

Sở Công thương TP.HCM vừa phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm thành phố phát động "Tháng Tick xanh trách nhiệm". Trong đợt triển khai này, bánh trung thu được lựa chọn là nhóm sản phẩm chủ lực, phù hợp với thời điểm cao điểm tiêu thụ của thị trường. Chương trình sẽ được tổ chức đồng bộ tại các hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời mở rộng đến các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn thành phố, tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ trong kiểm soát chất lượng, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu.

Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo Chi cục QLTT TP.Hà Nội nhấn mạnh, mọi hoạt động kiểm tra đều phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối nghiêm cấm cán bộ công chức lợi dụng công vụ để gây khó khăn cho doanh nghiệp hay có hành vi tiêu cực ẢNH: QLTT

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), An Khánh (Hoài Đức), nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, sẽ là trọng điểm giám sát. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm. Song song, việc kiểm tra đồ chơi trẻ em, sách, xuất bản phẩm cũng được đẩy mạnh để ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, không an toàn.

Các Đội QLTT địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm như buôn bán, sản xuất bánh trung thu, nguyên liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn; kiểm tra đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại. Trong đó, Đội QLTT số 1 tập trung vào kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu bánh trung thu và nguyên liệu; Đội số 14 giám sát vấn đề nhãn hàng hóa, xuất xứ và xử lý đồ chơi giả mạo; Đội số 17 kiểm soát chất lượng, đặc biệt là nguy cơ sử dụng phụ gia nhập lậu, không phép; các đội khác chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp các cơ sở kinh doanh.

Theo Chi cục QLTT TP.Hà Nội, công tác kiểm tra sẽ diễn ra đến hết ngày 15.10. Đây là thời gian cao điểm sản xuất và tiêu thụ bánh trung thu, đồng thời cũng là dịp khai giảng năm học mới, nên nhu cầu đồ chơi, sách vở tăng mạnh. Việc kiểm tra vì vậy không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.



