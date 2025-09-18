Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vừa tung video so sánh với iPhone 17, Xiaomi 17 đã bị chê bai

Kiến Văn
Kiến Văn
18/09/2025 10:48 GMT+7

Xiaomi đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng điện thoại Xiaomi 17 cao cấp của hãng ngay trong tháng 9 này.

Để thu hút sự chú ý, hãng đã phát hành một đoạn video giới thiệu, trong đó nhấn mạnh những điểm khác biệt của Xiaomi 17 so với đối thủ chính là iPhone 17.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của Xiaomi 17 là màn hình Magic Back. Tính năng này được thiết kế để tích hợp nhiều chức năng, bao gồm hiển thị thông tin như đồng hồ, hình nền và thông báo cuộc gọi - những tính năng tương tự như một chiếc smartwatch. Màn hình này chiếm khoảng 1/3 mặt sau của điện thoại và bao quanh cụm camera, tạo nên một thiết kế độc đáo.

Vừa tung video so sánh với iPhone 17, Xiaomi 17 đã bị chê bai - Ảnh 1.

Nhiều người xem màn hình Magic Back trên Xiaomi 17 là không còn cần thiết

ẢNH: XIAOMI

Tuy nhiên, trong video giới thiệu, người xem có thể nhận thấy rằng Xiaomi 17 chỉ trang bị hai camera mà không có đèn flash hay các camera phụ cho các chức năng như đo chiều sâu hay chụp macro. Điều này có thể khiến người dùng đặt câu hỏi về khả năng chụp ảnh của sản phẩm.

Màn hình Magic Back trên Xiaomi 17 liệu có thất bại?

Mặc dù màn hình Magic Back hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích cho Xiaomi 17, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất điện thoại thử nghiệm với màn hình ở mặt sau. Trước đó, Xiaomi từng giới thiệu tính năng tương tự trên mẫu Xiaomi Mi 11 Ultra, nhưng sau đó đã bị loại bỏ. Nhiều thương hiệu khác như ZTE, Vivo và LG cũng từng thử nghiệm với các thiết kế tương tự, nhưng chưa có sản phẩm nào thực sự thành công.

Mặc dù màn hình Magic Back có thể thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng lịch sử cho thấy các tính năng mà màn hình này mang lại thường không đủ sức hấp dẫn để trở thành xu hướng lâu dài. Với sự phát triển của các mẫu điện thoại gập và smartwatch, việc đưa màn hình ở mặt sau vào năm 2025 có thể là một quyết định bất ngờ.

Xiaomi hiện tại mới chỉ xác nhận ra mắt dòng Xiaomi 17 tại Trung Quốc trong tháng 9, tuy nhiên lịch trình cụ thể vẫn chưa được công ty xác nhận.

