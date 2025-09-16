Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xiaomi bỏ qua dòng 16, tung thẳng Xiaomi 17 đối đầu iPhone 17

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/09/2025 10:41 GMT+7

Xiaomi 'khai tử' dòng 16, 'nhảy cóc' lên Xiaomi 17 để đối đầu với gã khổng lồ Apple.

Theo PhoneArena, một động thái chưa từng có tiền lệ vừa được Xiaomi đưa ra, gây xôn xao cộng đồng công nghệ khi hãng này sẽ không ra mắt dòng Xiaomi 16. Thay vào đó, một màn 'nhảy cóc' sẽ đưa thẳng dòng Xiaomi 17 ra thị trường ngay cuối tháng này, nhằm tạo ra một cuộc đối đầu trực diện và không khoan nhượng với iPhone 17 của Apple.

Tại sao Xiaomi 16 không tồn tại, câu trả lời nằm ở iPhone 17

Thông tin nói trên được chính Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, xác nhận. Ông cho biết đây là một quyết định có chủ đích, một cột mốc quan trọng trong kế hoạch 5 năm nhằm khẳng định vị thế của Xiaomi trong phân khúc smartphone cao cấp.

Xiaomi bỏ dòng 16, tung thẳng Xiaomi 17 đối đầu iPhone 17 - Ảnh 1.

Xiaomi gây bất ngờ khi tung thẳng phiên bản 17, bỏ qua thế hệ 16

ẢNH: XIAOMI

Theo ông Lu Weibing, việc bỏ qua cả một thế hệ sản phẩm là để đồng bộ hóa chu kỳ ra mắt và tên gọi, tạo ra một sân chơi bình đẳng để so găng trực tiếp với đối thủ lớn nhất là Apple. Dòng Xiaomi 17, với ba phiên bản gồm Xiaomi 17, 17 Pro và 17 Pro Max, được định vị là câu trả lời mạnh mẽ nhất từ thế giới Android cho dòng iPhone 17.

Đáng chú ý, phiên bản 'Ultra' quen thuộc sẽ không xuất hiện lần này, thay vào đó là phiên bản 'Pro Max' cao cấp nhất.

Sức mạnh của Xiaomi 17 gồm những gì?

Để tự tin bước vào cuộc chiến này, Xiaomi đã trang bị cho dòng 17 những thông số kỹ thuật hàng đầu:

  • Hiệu năng đỉnh cao: Cả ba mẫu đều sẽ sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất và mạnh mẽ nhất từ Qualcomm.
  • Pin 'khủng': Một nâng cấp đáng kinh ngạc về dung lượng pin, dự kiến từ 7.000 mAh cho bản thường và lên đến 7.500 mAh cho bản Pro Max.
  • Thiết kế đột phá: Phiên bản Pro Max được hé lộ sẽ có thêm một màn hình phụ độc đáo.
  • Giá bán bất ngờ: Gây sốc nhất, ông Lu Weibing khẳng định tất cả những nâng cấp vượt trội này sẽ đến tay người dùng với mức giá không đổi so với thế hệ trước.

Một canh bạc thay đổi cuộc chơi

Động thái nhảy thẳng lên Xiaomi 17 không chỉ là một chiến lược marketing mà còn là lời khẳng định tham vọng của Xiaomi. Hãng muốn người dùng khi cân nhắc mua iPhone 17 sẽ phải đặt ngay Xiaomi 17 lên bàn cân so sánh một cách trực diện.

Dù vậy, đây mới chỉ là kế hoạch cho thị trường nội địa Trung Quốc. Việc phiên bản nào sẽ được ra mắt toàn cầu vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán rằng Xiaomi 17 bản tiêu chuẩn và Xiaomi 17 Pro Max sẽ là hai sản phẩm chủ lực được đưa ra thế giới.

Đây có thể xem là canh bạc lớn và táo bạo nhất của Xiaomi từ trước đến nay. Liệu công thức 'cấu hình đỉnh cao - giá không đổi' có giúp công ty Trung Quốc tạo nên kỳ tích trước một tượng đài như Apple? Câu trả lời sẽ sớm có vào cuối tháng 9 này.

