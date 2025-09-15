5 tính năng mới trên iPhone 17 mà người dùng Android đã quá quen thuộc

Dòng iPhone 17 vừa ra mắt đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu với những nâng cấp đáng giá. Tuy nhiên, với những người dùng smartphone Android lâu năm, nhiều 'điểm nhấn' của Apple lại là những tính năng quen thuộc mà họ đã trải nghiệm từ nhiều năm trước. Dưới đây là 5 tính năng mà iPhone 17 đã bắt kịp, thay vì tiên phong.

iPhone 17 đổi mới với những tính năng cũ trên Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

1. Camera tele 48 MP

Apple đã tự hào công bố camera tele 48 MP trên iPhone 17 Pro. Dù đây là một bước tiến so với thế hệ trước, con số này vẫn còn khá khiêm tốn trong thế giới Android. Samsung, trong chiến dịch 'cà khịa' Apple gần đây, đã chỉ ra rằng họ đã có camera 200 MP từ lâu và 48 MP không còn là điều gì quá to tát. Dù vậy, điểm mạnh của Apple nằm ở khả năng xử lý hình ảnh mạnh mẽ đi kèm.

2. Thiết kế thanh Camera

iPhone 17 Pro đã từ bỏ cụm camera vuông đặc trưng để chuyển sang thiết kế thanh camera chạy ngang mặt lưng. Dù mới mẻ với iPhone, phong cách này lại gợi nhớ ngay đến dòng điện thoại Google Pixel, vốn đã tiên phong với thiết kế này từ năm 2021 trên Pixel 6.

3. Thời lượng pin 'khủng'

iPhone 17 Pro Max được quảng cáo là "chiếc iPhone có thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay". Đây là tin vui cho iFan, nhưng các flagship của Samsung (cụ thể là dòng Galaxy S Ultra) hay OnePlus từ lâu đã là những 'nhà vô địch' về thời lượng pin bền bỉ và công nghệ sạc siêu nhanh.

4. Viền màn hình siêu mỏng

Với viền màn hình chỉ khoảng 1,2 mm, các mẫu iPhone 17 Pro mang lại trải nghiệm xem đắm chìm và cao cấp. Tuy nhiên, Apple không phải là người đầu tiên. Samsung Galaxy S24 Ultra và các flagship của Xiaomi đã tạo nên cơn sốt với viền màn hình siêu mỏng từ trước đó và Apple đơn giản là đang bắt kịp xu hướng chung của ngành.

5. Tần số quét 120 Hz cho bản tiêu chuẩn

Cuối cùng, Apple cũng đã đưa màn hình ProMotion 120 Hz lên phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Đây là một nâng cấp đáng hoan nghênh giúp xóa bỏ khoảng cách giữa các phiên bản. Dù vậy, ở thế giới Android, màn hình tần số quét cao đã trở nên phổ biến ngay cả trên các dòng máy tầm trung từ nhiều năm nay.

iPhone 17 là 'kẻ đến sau' hay 'người hoàn thiện'?

Nhìn một cách toàn diện, triết lý của Apple chưa bao giờ là người chạy đua về thông số hay tính năng tiên phong. Thay vào đó, họ tập trung vào việc lựa chọn đúng thời điểm, hoàn thiện trải nghiệm một cách tinh tế và đảm bảo sự nhất quán. Dù để Android dẫn trước về mặt đổi mới, Apple vẫn luôn biết cách 'bắt kịp' theo cách riêng, đủ để làm hài lòng lượng người dùng trung thành khổng lồ của mình.