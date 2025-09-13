Thế hệ iPhone 17 cho đặt mua trước tại Việt Nam, nhiều ưu đãi tặng kèm máy

Năm nay, Apple tiếp tục thực hiện những thay đổi lớn trong lịch trình mở bán iPhone toàn cầu và đặc biệt hơn, Việt Nam không chỉ được ưu tiên mà còn "đồng nhịp thế giới" khi nằm trong những thị trường đầu tiên mở bán thế hệ iPhone 17 và iPhone Air.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple - cho biết: "Trong lịch sử 17 năm phát triển của dòng sản phẩm iPhone, đây là lần đầu tiên Việt Nam được "đồng nhịp thế giới" khi lọt vào danh sách các quốc gia bán sớm iPhone thế hệ mới. Động thái này phản ánh mối quan tâm đặc biệt của Apple dành cho người dùng, cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường công nghệ tại Việt Nam".

Bảng giá iPhone 17 chính hãng tại Minh Tuấn Mobile Ảnh: chụp màn hình



Trên tinh thần "đồng nhịp thế giới", Minh Tuấn Mobile chính thức công bố chương trình đặt cọc sớm thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng từ 19 giờ ngày 12.9. Thời gian đặt hàng sẽ kéo dài một tuần (đến ngày 19.9) và hệ thống sẽ chính thức mở bán - giao máy iPhone 17 và iPhone Air đến tay người dùng trên toàn quốc từ 8 giờ sáng 19.9.

Điểm đặc biệt của chương trình đặt cọc của Minh Tuấn Mobile là khách hàng không cần đặt cọc tiền trước, chỉ cần đăng ký giữ suất để chắc chắn sở hữu siêu phẩm iPhone thế hệ mới ngay khi mở bán.

Khi đặt mua sớm iPhone 17 và iPhone Air tại Minh Tuấn Mobile, người dùng sẽ nhận được gói ưu đãi có tổng giá trị lên tới 4 triệu đồng, bao gồm: Ưu đãi thanh toán lên tới 1 triệu đồng, Bộ phiếu giảm giá lên tới 300.000 đồng khi mua kèm Apple Watch - MacBook - AirPods - iPad; Tặng bộ quà lưu niệm Minh Tuấn Mobile trị giá 500.000 đồng; Phiếu giảm giá lên tới 500.000 đồng khi mua sản phẩm loa và nhiều mức giảm giá khác cho hàng loạt phụ kiện iPhone 17 và iPhone Air.

Song song đó, Minh Tuấn Mobile tiếp tục triển khai chương trình Thu cũ - Đổi mới cho khách hàng có nhu cầu "lên đời" thế hệ iPhone 17 và iPhone Air, với mức thu lại máy cũ giá cao. Theo đó, Minh Tuấn Mobile sẽ tiến hành thẩm định chất lượng iPhone cũ trực tiếp dưới sự chứng kiến của khách hàng và đưa ra phương án trợ giá phù hợp với nhu cầu.

Là một trong những đối tác hàng đầu của Apple tại Việt Nam, hệ thống bán lẻ FPT Shop F.Studio by FPT cũng đã chính thức nhận đặt cọc dòng iPhone mới này từ 19 giờ ngày 12.9 và dự kiến trả hàng một tuần sau đó. Tham gia chương trình, khách hàng không chỉ có cơ hội sở hữu sớm siêu phẩm đáng mong đợi nhất năm nay mà còn được tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn, gồm có: trợ giá đến 4,5 triệu đồng, trả góp 0% cùng gói bảo hành trọn đời, đồng thời được đảm bảo quyền lợi với chính sách "giao trễ đền gấp đôi gói cước" từ mạng di động FPT.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air chính hãng tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT Ảnh: chụp màn hình



Cụ thể, khi khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện trị giá đến 2,5 triệu đồng. Với khoản ưu đãi này, iFan có thể sở hữu bộ phụ kiện như sạc Apple 20W USB-C, kính cường lực 5D, ốp lưng Apple, ví MagSafe cùng nhiều lựa chọn khác.

Về các gói cước FVIP150, F299 và F399, đây là sản phẩm độc quyền từ mạng di động FPT, mang đến dung lượng 'khủng' 600 GB data/tháng, kèm hàng trăm phút gọi nội - ngoại mạng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng. Đặc biệt, với gói 12 tháng, người dùng được tặng thêm 2 tháng sử dụng, tương đương 14 tháng trải nghiệm trọn gói.

Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được trợ giá thêm đến 5 triệu đồng khi tham gia trade-in, lên đời các phiên bản iPhone 17, iPhone Air dung lượng từ 1 TB trở lên; đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dung lượng dưới 1 TB. Máy cũ được định giá chỉ dựa trên ngoại quan, không bung máy, cam kết mức giá thu tốt so với thị trường.

FPT Shop và F.Studio by FPT mang đến nhiều ưu đãi từ đặt cọc, bảo hành, thu cũ đổi mới đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air Ảnh: CTV



Đối với hệ thống bán lẻ Di Động Việt, hệ thống này sẽ giảm thêm đến 2,5 triệu đồng khi khách hàng chọn thanh toán qua một số ngân hàng hoặc hình thức trả góp. Với khách hàng chọn thanh toán qua chương trình "Trả góp 30" của Di Động Việt vẫn sẽ được áp dụng 0% lãi, không phí ẩn và không cần trả trước, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Đồng thời, mức trợ giá thu cũ - đổi mới sẽ được cộng dồn với ưu đãi thanh toán, nâng tổng ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng trong giai đoạn đặt cọc.

Ngoài ra, khi khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple, các phụ kiện như ốp lưng, củ sạc, kính cường lực… kèm theo iPhone mới sẽ được giảm thêm đến 7 triệu đồng tùy sản phẩm.

Người dùng Việt quan tâm nhiều nhất phiên bản nào?

Theo số liệu đăng ký nhận thông tin của Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max vẫn là lựa chọn chiếm tỷ trọng áp đảo nhờ camera nâng cấp, chip A19 Pro và nhiều yếu tố khác liên quan đến thị hiếu của người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, iPhone Air cũng bất ngờ nhận nhiều quan tâm vì thiết kế siêu mỏng, khung titan và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng Pro.

Sau 3 ngày mở cổng đăng ký nhận thông tin và tính đến trước thời điểm mở đăng ký cọc, chúng tôi ghi nhận đến 83,11% khách hàng quan tâm iPhone 17 Pro Max. Trong đó, có đến hơn 58% khách hàng quan tâm phiên bản Pro Max 256 GB màu cam vũ trụ. Lượng khách hàng còn lại quan tâm đến iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air đang không có sự chênh lệch rõ rệt.