Đơn đặt hàng trước iPhone 17 đang ở mức cao kỷ lục

Theo PhoneArena, những phản hồi tiêu cực nói trên được cho là chỉ đại diện cho một nhóm thiểu số, bởi dữ liệu nghiên cứu cho thấy lượng đơn đặt hàng trước cho iPhone 17 đang tăng mạnh, đặc biệt tại Trung Quốc. Vào năm ngoái, Trung Quốc là thị trường mà dòng iPhone 16 gặp khó khăn do thiếu tính năng Apple Intelligence - vốn được quảng cáo là lý do chính để người dùng nâng cấp.

Thiết kế dòng iPhone 17 gặp nhiều chỉ trích trước và sau khi ra mắt ẢNH: PHONEARENA

Không chỉ có vậy, sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc đã khiến Apple phải có những điều chỉnh quyết liệt, bao gồm giảm giá dòng iPhone 16. Hành động này đã giúp sản phẩm trở nên phổ biến hơn và tạo đà cho sự thành công của iPhone 17.

Người dùng ủng hộ mạnh mẽ iPhone 17

Dữ liệu ban đầu cho biết, lượng đơn đặt hàng trước cho dòng iPhone 17 đã cao gấp ba lần so với iPhone 16 và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Điều này cho thấy, tranh cãi về thiết kế kém hấp dẫn của iPhone 17 Pro không đúng như nhiều người đưa ra.

Ngoài ra, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn còn mang đến những nâng cấp mà người hâm mộ Apple đã mong đợi từ lâu, như màn hình ProMotion và lớp phủ chống phản chiếu, giúp mẫu máy này được dự đoán trở thành một trong những điện thoại tốt nhất năm 2025.

iPhone 17 tiêu chuẩn đáp ứng nhiều tiêu chí mà người dùng đặt ra ẢNH: APPLE

Theo nhiều ý kiến, iPhone 17 không chỉ là một sản phẩm mới mẻ mà còn giữ lại những yếu tố quen thuộc, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho người dùng. Các mẫu iPhone Air và iPhone 17 Pro cũng được đánh giá cao và dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục đặt hàng trước trong thời gian tới.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air chính thức được đặt hàng trước tại Việt Nam từ ngày 12.9 trước khi lên kệ vào ngày 19.9. Thay vì tăng giá như các tin đồn, Apple đã giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD (tại Việt Nam là 24,999 triệu đồng) dành cho iPhone 17, mặc dù đã loại bỏ lựa chọn bộ nhớ trong 128 GB để thay bằng 256 GB.