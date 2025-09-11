Apple khiến iPhone 17 trở thành mẫu iPhone khó bỏ qua

Mặc dù iPhone tiêu chuẩn là một sản phẩm giá trị tuyệt vời đối với người mua, tuy nhiên sản phẩm cũng dễ bị bỏ qua do nhiều hạn chế so với các mẫu Pro. Tuy nhiên, mọi thứ có thể khác với sự ra mắt của iPhone 17 - sản phẩm đã có những cải tiến đáng kể và trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua trong năm nay.

Màn hình chất lượng

Apple đã quyết định giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD cho iPhone 17 nhưng đã trang bị cho sản phẩm nhiều tính năng nổi bật. Đặc biệt, màn hình của iPhone 17 đã được nâng cấp lên 120 Hz, tương đương với các đối thủ Android, cùng với kích thước tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch. Tấm nền OLED mới có viền mỏng hơn mang lại vẻ ngoài gọn gàng. Hơn nữa, kính bảo vệ Ceramic Shield 2 mới giúp tăng khả năng chống trầy xước gấp ba lần và giảm thiểu hiện tượng chói.

iPhone 17 là mẫu iPhone cơ bản đầu tiên có màn hình 120 Hz ẢNH: AFP

Độ sáng tối đa của iPhone 17 cũng được nâng lên 3.000 nit, cao hơn so với 2.000 nit của iPhone 16, điều này giúp cải thiện khả năng đọc ngoài trời và tăng cường độ tương phản. Màn hình Super Retina XDR với công nghệ ProMotion cho phép tự động điều chỉnh tần số quét từ 1 Hz đến 120 Hz mang lại trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm pin.

Camera kép 48 MP đầu tiên trên iPhone cơ bản

Khi mà ngành công nghiệp smartphone ngày càng chú trọng vào khả năng chụp ảnh, iPhone 17 đã có những thay đổi nổi bật. Camera siêu rộng giờ đây được nâng cấp lên cảm biến 48 MP tương đương với camera chính, điều này cho phép người dùng chụp macro với độ chi tiết cao hơn. Camera chính được trang bị "ống kính tele 2x tích hợp chất lượng quang học" mang đến khả năng zoom quang và quay video Dolby Vision 4K bằng cả camera trước và sau.

Điện thoại sở hữu hệ thống camera kép 48 MP cho cả góc rộng và siêu rộng ẢNH: APPLE

Đặc biệt, camera trước của iPhone 17 đã được nâng cấp với cảm biến Center Stage 18 MP cho phép chụp ảnh và gọi video với trường nhìn rộng hơn. Tính năng chống rung bổ sung cũng được thiết kế dành riêng cho các vlogger và người sáng tạo nội dung, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh khung hình mà không cần nghiêng điện thoại.

Cải tiến về pin và hiệu suất

Apple dường như đã lắng nghe những phàn nàn về tốc độ sạc chậm trên các mẫu iPhone trước đó, vì vậy công ty đã nâng cấp khả năng sạc nhanh của iPhone 17. Điện thoại mới hỗ trợ sạc có dây lên đến 40W, cao gấp đôi so với iPhone 16, giúp người dùng sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút. Thời gian sử dụng pin cũng được cải thiện đáng kể, từ 18 giờ phát video trên iPhone 16 lên đến 27 giờ trên iPhone 17, tương đương mức tăng trưởng 50%.

Chip A19 cung cấp hiệu suất CPU và đồ họa mạnh mẽ ẢNH: APPLE

Bên cạnh đó, chip A19 mới với hiệu suất CPU và đồ họa mạnh mẽ hơn, cùng thiết kế hợp nhất của Neural Accelerators hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm AI tốt hơn trong tương lai.

Với iPhone 17, Apple không chỉ đơn thuần nâng cấp mà còn đưa ra một sản phẩm toàn diện, giúp khắc phục những điểm yếu của thế hệ trước. Đây là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc giá, đặc biệt khi so sánh với các mẫu Pro năm nay. Tất cả khiến iPhone 17 trở thành sản phẩm khó bị bỏ qua trong mắt người dùng.