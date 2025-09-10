Apple công bố mẫu iPhone Air với thiết kế siêu mỏng

Trong tuyên bố tại sự kiện Awe Dropping diễn ra vào rạng sáng ngày 11.9 (theo giờ Việt Nam), CEO Tim Cook khẳng định iPhone Air mang lại "hiệu năng chuyên nghiệp trong một thiết kế mỏng nhẹ". Mẫu máy này thay thế dòng iPhone Plus và được xem là câu trả lời của Apple đối với Galaxy S25 Edge siêu mỏng của Samsung.

iPhone Air sở hữu thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay trong gia đình iPhone ẢNH: APPLE

iPhone Air được trang bị màn hình ProMotion 6,5 inch với tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa đạt 3.000 nits. Theo Apple, đây là thiết kế "bền bỉ nhất" từ trước đến nay với lớp vỏ gốm bao quanh khung titan ở cả hai mặt.

Sức mạnh không hề kém cạnh của iPhone Air

Sản phẩm mới đi kèm chip A19 Pro được cho là mạnh mẽ nhất hiện nay của iPhone, kết hợp với modem C1x mới do Apple sản xuất cho tốc độ nhanh gấp đôi so với thế hệ trước. Ngoài ra, iPhone Air còn được trang bị chip N1 mới, hỗ trợ các tính năng Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Điện thoại được hứa hẹn có thiết kế "bền bỉ nhất" ẢNH: APPLE

Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ, Apple cam kết iPhone Air có thời lượng pin "cả ngày", với khả năng phát video lên đến 40 giờ. Để tối ưu hóa dung lượng pin, sản phẩm chỉ hỗ trợ eSIM. Chế độ Adaptive Power trong iOS 26 cũng giúp cải thiện thời lượng pin.

Về camera, iPhone Air sở hữu camera duy nhất độ phân giải 48 MP giống như iPhone 16e, kết hợp bộ xử lý hình ảnh Photonic Engine cải tiến cho chất lượng chụp vượt trội. Đặc biệt, người dùng có thể vừa quay video tự sướng vừa ghi lại những gì diễn ra trước mắt nhờ tính năng Dual Capture Video. Ở mặt trước của máy là camera selfie 18 MP hỗ trợ tính năng Center Stage, cho phép tự động đưa tất cả mọi người vào khung hình mà không cần xoay điện thoại.

Các lựa chọn màu sắc của iPhone 17 Air ẢNH: APPLE

iPhone Air có sẵn các màu sắc như đen, trắng, be, trắng và xanh nhạt. Apple cũng giới thiệu một số phụ kiện mới cho iPhone Air, bao gồm ốp lưng trong suốt siêu mỏng và ốp lưng làm từ polycarbonate gia cố, cả hai đều đi kèm với dây đeo chéo mới.

Sự ra mắt của iPhone Air diễn ra cùng thời điểm với việc phát hành iOS 26, hệ điều hành mới với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mang đến một số thành phần điều hướng và biểu tượng vẻ ngoài trong suốt. Mặc dù giao diện này tạo ra sự hứng thú nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong giai đoạn thử nghiệm beta.