Có nên đầu tư vào iPhone 17 Air?

Trong số các thành viên iPhone mới, iPhone 17 Air được xem là tâm điểm của sự kiện. Tuy nhiên, cây viết Mark Gurman của Bloomberg đã đưa ra một cái nhìn thực tế về sản phẩm này.

Trong bản tin mới nhất, ông Gurman so sánh iPhone 17 Air với chiếc MacBook Air đầu tiên ra mắt vào năm 2008. Ông chỉ ra rằng, chiếc MacBook Air đời đầu có giá cao, hiệu suất kém và thời lượng pin trung bình nhưng lại được định giá cao hơn so với một chiếc MacBook mạnh mẽ hơn và một chiếc MacBook Pro vượt trội.

iPhone 17 Air chỉ là sản phẩm thử nghiệm cho hướng đi mới của Apple? ẢNH: PHONEARENA

Ông Gurman lo ngại Apple đang lặp lại lịch sử đó với iPhone 17 Air khi sản phẩm được cho là sẽ mỏng hơn đáng kể nhưng lại phải đánh đổi thời lượng pin và hiệu suất camera. Cụ thể, máy chỉ trang bị một camera sau, trong khi hai hoặc ba camera đã trở thành tiêu chuẩn hiện nay.

Doanh số Galaxy S25 Edge báo hiệu khó khăn cho iPhone 17 Air

iPhone 17 Air dự kiến sẽ nằm giữa iPhone 17 tiêu chuẩn với pin tốt và nhiều camera hơn, và iPhone 17 Pro vượt trội về mọi mặt. Điểm nhấn chính của iPhone 17 Air là độ mỏng - một yếu tố không còn quan trọng như trước đây khi điện thoại đã trở nên gọn nhẹ hơn. Điều này đã chứng minh khi Galaxy S25 Edge mà Samsung giới thiệu gần đây có doanh số không mấy ấn tượng do người dùng không còn mặn mà với việc đánh đổi hiệu suất để có thiết kế mỏng hơn.

Cận cảnh mẫu iPhone 17 nhái tại Trung Quốc

Ông Gurman cho rằng sự xuất hiện của iPhone 17 Air trong dòng iPhone 17 không nhằm mục đích tạo ra một sản phẩm bom tấn ngay lập tức. Giống như MacBook Air đầu tiên, iPhone 17 Air sẽ là một bản thử nghiệm công nghệ giúp Apple kiểm nghiệm các kỹ thuật, hóa học pin và phương pháp sản xuất mới, từ đó áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Mặc dù iPhone 17 Air có thể mang đến cái nhìn đầy cảm hứng về tương lai nhưng ông Gurman khuyên người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro khi sản phẩm lên kệ.