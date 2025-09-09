Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Có nên đầu tư vào iPhone 17 Air?

Kiến Văn
Kiến Văn
09/09/2025 10:31 GMT+7

Rạng sáng 10.9, những người yêu công nghệ và hâm mộ Apple sẽ có một ngày đáng nhớ khi công ty sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 17 mới.

Trong số các thành viên iPhone mới, iPhone 17 Air được xem là tâm điểm của sự kiện. Tuy nhiên, cây viết Mark Gurman của Bloomberg đã đưa ra một cái nhìn thực tế về sản phẩm này.

Trong bản tin mới nhất, ông Gurman so sánh iPhone 17 Air với chiếc MacBook Air đầu tiên ra mắt vào năm 2008. Ông chỉ ra rằng, chiếc MacBook Air đời đầu có giá cao, hiệu suất kém và thời lượng pin trung bình nhưng lại được định giá cao hơn so với một chiếc MacBook mạnh mẽ hơn và một chiếc MacBook Pro vượt trội.

Người dùng được khuyến cáo chưa nên đầu tư vào iPhone 17 Air - Ảnh 1.

iPhone 17 Air chỉ là sản phẩm thử nghiệm cho hướng đi mới của Apple?

ẢNH: PHONEARENA

Ông Gurman lo ngại Apple đang lặp lại lịch sử đó với iPhone 17 Air khi sản phẩm được cho là sẽ mỏng hơn đáng kể nhưng lại phải đánh đổi thời lượng pin và hiệu suất camera. Cụ thể, máy chỉ trang bị một camera sau, trong khi hai hoặc ba camera đã trở thành tiêu chuẩn hiện nay.

Doanh số Galaxy S25 Edge báo hiệu khó khăn cho iPhone 17 Air

iPhone 17 Air dự kiến sẽ nằm giữa iPhone 17 tiêu chuẩn với pin tốt và nhiều camera hơn, và iPhone 17 Pro vượt trội về mọi mặt. Điểm nhấn chính của iPhone 17 Air là độ mỏng - một yếu tố không còn quan trọng như trước đây khi điện thoại đã trở nên gọn nhẹ hơn. Điều này đã chứng minh khi Galaxy S25 Edge mà Samsung giới thiệu gần đây có doanh số không mấy ấn tượng do người dùng không còn mặn mà với việc đánh đổi hiệu suất để có thiết kế mỏng hơn.

Cận cảnh mẫu iPhone 17 nhái tại Trung Quốc

Ông Gurman cho rằng sự xuất hiện của iPhone 17 Air trong dòng iPhone 17 không nhằm mục đích tạo ra một sản phẩm bom tấn ngay lập tức. Giống như MacBook Air đầu tiên, iPhone 17 Air sẽ là một bản thử nghiệm công nghệ giúp Apple kiểm nghiệm các kỹ thuật, hóa học pin và phương pháp sản xuất mới, từ đó áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Mặc dù iPhone 17 Air có thể mang đến cái nhìn đầy cảm hứng về tương lai nhưng ông Gurman khuyên người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro khi sản phẩm lên kệ.

Tin liên quan

iPhone 17 Air sẽ có giá trên 1.000 USD?

iPhone 17 Air sẽ có giá trên 1.000 USD?

Khi sự kiện lớn của Apple vào ngày 9.9 đến gần, thông tin về giá bán của dòng iPhone 17 liên tục bị rò rỉ.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Apple iPhone 17 Air Galaxy S25 Edge Doanh số bán hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận