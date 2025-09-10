‘Bữa tiệc Táo’ ngày càng nhạt

Nhiều chuyên gia quốc tế từng nhận định dưới thời cố CEO Steve Jobs, Táo khuyết mạnh dạn đổi mới, làm ra sản phẩm hướng đến sự toàn mỹ, nhưng vẫn chú trọng tới trải nghiệm của người dùng.

Còn trong tay CEO Tim Cook, công ty này trở thành một "cỗ máy kiếm tiền", chuyển hướng quan tâm sang kinh doanh và lợi nhuận. Những thứ "vì người dùng" dần phai mờ trong ngôn ngữ thiết kế sản phẩm của hãng, nhường chỗ cho bài toán tối ưu tài chính. Do đó, Táo khuyết ngày càng chậm thay đổi, bởi khi các thiết kế, tính năng cũ vẫn làm ra tiền, không việc gì phải đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Mỗi năm, người dùng lại chờ đợi một sự thay đổi lớn, nhưng câu trả lời nhận được thường chỉ là những điều chỉnh nhỏ về vị trí camera, màu sắc, hay một đường vát mới. Thậm chí, để phân biệt điện thoại vừa ra mắt với mẫu tiền nhiệm từ hãng, người dùng chỉ có cách nhanh nhất là dựa vào phiên bản màu mới của từng năm. Điều đó tiếp tục đúng với thế hệ iPhone 17 series vừa ra mắt, dù hãng đã làm cụm camera khác biệt, nhưng điều người ta nhớ nhất vẫn là "mua chiếc máy có màu mới".

iPhone 17 Pro series có thay đổi cụm camera nhưng vẫn không "thoát" khỏi thiết kế đã quá cũ kỹ Ảnh: Apple

Nhìn vào những gì được cho là "cải tiến" trên các thế hệ smartphone gần đây mà năm nào Tim Cook cũng hào hứng nhấn mạnh "The best ever" (Tốt nhất từng có): màn hình với tần số quét 120 Hz, Always-on Display, cổng USB-C..., không khó để nhận ra tất cả đã có mặt trên thiết bị Android từ nhiều năm trước. Trong khi người dùng Android đã quen thuộc với những tính năng này, chủ máy iPhone vẫn phải chờ đợi qua nhiều thế hệ để được trải nghiệm chúng.

Nhà Táo liên tục bỏ lỡ các xu hướng

Trong "cơn sốt" AI, điện thoại nhà Táo một lần nữa chậm chân. Khi những chiếc Android tầm trung giá chỉ 10 triệu đồng đã có thể xử lý xóa vật thể hay nhận dạng văn bản từ âm thanh khá tốt thì mẫu máy hơn 30 triệu đồng của Tim Cook và cộng sự vẫn ì ạch, chật vật cùng lời hứa hẹn về trí tuệ nhân tạo riêng.

Khi các đối thủ không ngừng thử nghiệm với những thiết kế táo bạo như màn hình gập, màn hình cuộn, thì nhà Táo vẫn kiên định với lối mòn của mình. Nhìn sang Samsung – đối trọng lớn nhất của Táo khuyết trên thị trường di động gần đây sẽ thấy rõ sự khác biệt. Không chỉ triển khai thương mại thành công nhiều thế hệ smartphone màn hình gập (điều mà Apple chưa thể, hoặc chưa đủ tự tin để làm), công ty đến từ Hàn Quốc còn mạnh dạn thay đổi không ngừng, đồng thời liên tục bổ sung các tính năng mới hấp dẫn, có ích cho chủ sở hữu máy.

Lấy ví dụ với Galaxy Z Fold7 vừa ra mắt cách đây 2 tháng. Chiếc smartphone gập đầu bảng của Samsung gần như "lột xác" qua mỗi thế hệ và đạt đến mức độ hoàn thiện cao ở thế hệ mới. Ngoài cải tiến không ngừng về thiết kế, Galaxy Z Fold7 cũng được trang bị các công cụ AI hữu dụng trong công việc và hoạt động hằng ngày, không chỉ dừng ở lời quảng cáo. Khi trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những yếu tố có khả năng "chạm" đến quyết định mua sắm smartphone của người tiêu dùng, Samsung cũng không ngại miễn phí 6 tháng công cụ chỉnh sửa Generative Edit lẫn Google AI Pro cho chủ sở hữu flagship của hãng.

Quảng cáo The Real Upgrade nhắm vào iPhone

Sự chú trọng của Samsung cũng như nhiều hãng điện thoại khác đến từ Trung Quốc đối với dòng smartphone gập cho thấy đây không còn là thị trường ngách, mà thực sự trở thành một xu hướng tiêu dùng mới khi người dùng ưa chuộng đổi mới sáng tạo, không ngừng tìm kiếm thiết bị di động có khả năng hỗ trợ nhiều hơn cho nhu cầu của mình.

Vết xe đổ của Nokia, BlackBerry

Trong thế giới công nghệ, tốc độ đổi mới là yếu tố sống còn. Một thương hiệu từng đứng trên đỉnh vinh quang có thể nhanh chóng lụi tàn nếu ngủ quên trên chiến thắng, không chịu lắng nghe thị trường và tự làm mới mình. Câu chuyện của Nokia, "ông hoàng" một thời của làng di động, là bài học đắt giá nhất. Từng thống trị với những chiếc điện thoại bền bỉ, Nokia đã sụp đổ khi từ chối thay đổi trước làn sóng màn hình cảm ứng. Ngoài ra còn có BlackBerry, Motorola… cũng từ vai "ông lớn" trở thành kẻ lụi tàn. Hiện tại, nhiều người đang tự hỏi, liệu công ty do Steve Jobs sáng lập có đang đi theo vết xe đổ trên?

Có thể nói, "nhà Táo" đang đối mặt với một vấn đề lớn: sự an toàn đã trở thành sự trì trệ. Họ không còn đủ sức để tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng, hay chỉ đơn giản là đang lười biếng, dựa vào sự trung thành của người hâm mộ để duy trì vị thế. Sự thiếu vắng một Steve Jobs thứ hai, người có tầm nhìn xa trông rộng và sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn, đang khiến Apple đánh mất vai trò người dẫn dắt.

Táo khuyết đang có phần tự tin vào thương hiệu và quá khứ mà quên đi rằng lòng trung thành của người dùng không phải là vô tận.