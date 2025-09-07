Khi nào được gọi là người hâm mộ Apple?

Trong số đó, có những người dùng bình thường sở hữu iPhone nhưng không tự nhận mình là fan của Apple, chỉ đơn giản vì chiếc điện thoại này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Ngược lại, cũng có những người hâm mộ cuồng nhiệt, luôn sẵn sàng mua thiết bị mới nhất và đóng góp lớn vào doanh thu của công ty.

Người dùng được xem là 'fan cốt lõi' khi sẵn sàng chi trung bình 500 USD cho sản phẩm và dịch vụ của Apple ẢNH: REUTERS

Các nhóm người hâm mộ Apple

Vậy, để được coi là một fan "bình thường" hay "cuồng" của Apple, người dùng cần chi bao nhiêu tiền mỗi năm? Theo báo cáo từ trang phân tích Above Avalon, Apple hiện có hơn 1 tỉ người dùng với hơn 1,4 tỉ thiết bị toàn cầu. Đặc biệt, thị trường Mỹ là nơi tập trung nhiều người dùng cốt lõi - những người tạo ra lợi nhuận lớn cho công ty.

Cụ thể, có ba nhóm người dùng chính:

Nhóm đầu tiên với khoảng 200 triệu người chi tiêu trung bình chỉ 25 USD mỗi năm cho các sản phẩm của Apple.

Nhóm thứ hai với khoảng 620 triệu người sở hữu iPhone độc quyền và nâng cấp thiết bị khoảng bốn năm một lần, chi tiêu trung bình 260 USD mỗi năm.

Cuối cùng, nhóm "người dùng cốt lõi" với khoảng 180 triệu người, sẵn sàng chi tiêu trung bình 500 USD mỗi năm cho các sản phẩm và dịch vụ của Apple.

Tính toán cho thấy, Apple thu về trung bình 5 tỉ USD từ nhóm người dùng thông thường, 161,2 tỉ USD từ người dùng iPhone độc quyền và 90 tỉ USD từ người dùng cốt lõi. Tổng cộng, công ty đạt doanh thu lên tới 256,2 tỉ USD, điều này cho thấy sức mạnh thương mại của Apple vẫn rất lớn ngay cả khi doanh số iPhone có dấu hiệu giảm.

Vậy người dùng thuộc nhóm nào trong số này? Dù là fan cứng hay chỉ là người dùng bình thường, điều quan trọng là người dùng có thể tự hào về sự lựa chọn của mình. Hãy nhớ rằng, sở thích công nghệ không phải là lỗi của người dùng và họ không hề đơn độc trong hành trình này.