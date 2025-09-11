Làm thế nào để đạt tốc độ sạc tốt nhất cho iPhone 17

Đúng như những gì đã được dự đoán trước đó, dòng iPhone 17 và iPhone Air không chỉ xác nhận nhiều tin đồn mà còn mang đến những cải tiến đáng kể về thời lượng pin. Trong số này, thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố quan trọng khi người dùng quyết định nâng cấp điện thoại.

Apple đã mang đến khả năng sạc nhanh 40W cho iPhone 17 series ẢNH: THE VERGE

Người dùng iPhone sẽ cảm thấy hài lòng khi biết rằng cả ba mẫu iPhone 17 đều có thời lượng pin tốt hơn so với các thế hệ trước. Riêng với iPhone Air, do sở hữu thiết kế siêu mỏng nên đó không phải là lựa chọn hàng đầu về pin.

Tốc độ sạc nhanh được cải thiện trên iPhone 17

Ngoài thời lượng pin cải thiện, cả ba phiên bản iPhone 17 cũng hỗ trợ sạc nhanh hơn so với dòng iPhone 16 năm ngoái. Tính năng này cho phép người dùng nhanh chóng sạc đầy thiết bị khi cần thiết.

Tuy nhiên, để tận dụng tốc độ sạc cao hơn, người dùng có thể cần một bộ sạc mới với công suất lớn hơn. Đó là lý do Apple đã bổ sung thêm một bộ sạc 40W trên cửa hàng trực tuyến của mình. Mẫu sạc này có giá 39 USD, tương thích với tất cả các mẫu iPhone 17 và các thiết bị khác như MacBook.

Bộ sạc 40W được Apple bán trên trang web của công ty ẢNH: APPLE

Mặc dù Apple không công bố tốc độ sạc cụ thể trên trang sản phẩm, nhưng công ty cho biết chỉ cần 20 phút sạc là có thể nạp pin từ 0 - 50% cho dòng iPhone 17. Đặc biệt, chỉ với 10 phút sạc, người dùng có thể xem video trong 8 giờ. Theo thông tin từ bảng thông số kỹ thuật, iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ tốc độ sạc nhanh lên đến 40W, trong khi iPhone Air chỉ đạt 50% pin trong 30 phút với bộ sạc 20W.

Lưu ý các mẫu iPhone 17 không đi kèm bộ sạc trong hộp, do đó người dùng cần chọn bộ sạc có công suất đầu ra ít nhất 40W để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất. Ngoài bộ sạc 40W mới của Apple, người dùng cũng có thể tham khảo các sản phẩm từ nhiều thương hiệu uy tín như Spigen, Anker hay Belkin để có thêm lựa chọn, đặc biệt khi giá thường thấp hơn.