Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Làm thế nào để đạt tốc độ sạc tốt nhất cho iPhone 17

Kiến Văn
Kiến Văn
11/09/2025 11:30 GMT+7

Apple vừa chính thức giới thiệu 4 mẫu iPhone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Đúng như những gì đã được dự đoán trước đó, dòng iPhone 17 và iPhone Air không chỉ xác nhận nhiều tin đồn mà còn mang đến những cải tiến đáng kể về thời lượng pin. Trong số này, thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố quan trọng khi người dùng quyết định nâng cấp điện thoại.

Làm thế nào để đạt tốc độ sạc tốt nhất cho iPhone 17 - Ảnh 1.

Apple đã mang đến khả năng sạc nhanh 40W cho iPhone 17 series

ẢNH: THE VERGE

Người dùng iPhone sẽ cảm thấy hài lòng khi biết rằng cả ba mẫu iPhone 17 đều có thời lượng pin tốt hơn so với các thế hệ trước. Riêng với iPhone Air, do sở hữu thiết kế siêu mỏng nên đó không phải là lựa chọn hàng đầu về pin.

Tốc độ sạc nhanh được cải thiện trên iPhone 17

Ngoài thời lượng pin cải thiện, cả ba phiên bản iPhone 17 cũng hỗ trợ sạc nhanh hơn so với dòng iPhone 16 năm ngoái. Tính năng này cho phép người dùng nhanh chóng sạc đầy thiết bị khi cần thiết.

Tuy nhiên, để tận dụng tốc độ sạc cao hơn, người dùng có thể cần một bộ sạc mới với công suất lớn hơn. Đó là lý do Apple đã bổ sung thêm một bộ sạc 40W trên cửa hàng trực tuyến của mình. Mẫu sạc này có giá 39 USD, tương thích với tất cả các mẫu iPhone 17 và các thiết bị khác như MacBook.

Làm thế nào để đạt tốc độ sạc tốt nhất cho iPhone 17 - Ảnh 2.

Bộ sạc 40W được Apple bán trên trang web của công ty

ẢNH: APPLE

Mặc dù Apple không công bố tốc độ sạc cụ thể trên trang sản phẩm, nhưng công ty cho biết chỉ cần 20 phút sạc là có thể nạp pin từ 0 - 50% cho dòng iPhone 17. Đặc biệt, chỉ với 10 phút sạc, người dùng có thể xem video trong 8 giờ. Theo thông tin từ bảng thông số kỹ thuật, iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ tốc độ sạc nhanh lên đến 40W, trong khi iPhone Air chỉ đạt 50% pin trong 30 phút với bộ sạc 20W.

Lưu ý các mẫu iPhone 17 không đi kèm bộ sạc trong hộp, do đó người dùng cần chọn bộ sạc có công suất đầu ra ít nhất 40W để đạt được tốc độ sạc nhanh nhất. Ngoài bộ sạc 40W mới của Apple, người dùng cũng có thể tham khảo các sản phẩm từ nhiều thương hiệu uy tín như Spigen, Anker hay Belkin để có thêm lựa chọn, đặc biệt khi giá thường thấp hơn.

Tin liên quan

iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

Apple đã công bố một bước tiến lớn trong việc chuyển đổi sang công nghệ eSIM với dòng sản phẩm iPhone 17.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 sạc nhanh iPhone 17 Pro iPhone Air Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận