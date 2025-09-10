So kè iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Sự xuất hiện của iPhone Air được xem là câu trả lời của Apple đối với Galaxy S25 Edge mà Samsung giới thiệu vào đầu năm nay, cũng tập trung vào thiết kế mỏng nhưng lại sở hữu màn hình lớn hơn và cụm camera mạnh mẽ. Nếu đang phân vân giữa hai sản phẩm này, nội dung dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn.

Thiết kế và màn hình

iPhone Air được trang bị màn hình OLED 6,5 inch với màu sắc rực rỡ và chi tiết sắc nét, hỗ trợ tần số quét 120 Hz mượt mà. Với độ dày chỉ 5,64 mm và nặng 165 gram, máy được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield bền bỉ.

iPhone Air hứa hẹn cung cấp độ bền vượt trội dù thiết kế siêu mỏng ẢNH: THEVERGE

Trong khi đó, Galaxy S25 Edge sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,7 inch lớn hơn một chút cũng hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Sản phẩm được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass và nặng 163 gram. Thiết kế màn hình cong tràn cạnh mang đến cho Galaxy S25 Edge một vẻ ngoài độc đáo.

Hiệu suất và phần mềm

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro mới của Apple cho hiệu suất nhanh và tiết kiệm năng lượng. Máy chạy trên hệ điều hành iOS 26, dễ sử dụng và tương thích tốt với các thiết bị Apple khác.

Galaxy S25 Edge sử dụng chip Snapdragon 8 Elite với RAM 12 GB, đủ mạnh mẽ cho cả chơi game và đa nhiệm. Máy chạy Android 15 với giao diện One UI 7 của Samsung, mang đến nhiều tùy chỉnh cho người dùng.

Camera

iPhone Air sở hữu camera chính 48 MP với tính năng ổn định hình ảnh và video tiên tiến, điều này hứa hẹn cho chất lượng ảnh chụp và video ổn định, đặc biệt là mang lại khả năng quay video 4K chất lượng cao với Dolby Vision. Camera trước 18 MP cũng cung cấp chất lượng video tuyệt vời.

Galaxy S25 Edge có lợi thế hơn iPhone Air về hệ thống camera kép ẢNH: TECHADVISOR

Ngược lại, Galaxy S25 Edge nổi bật với camera chính 200 MP cho phép chụp ảnh chi tiết đáng kinh ngạc. Máy còn có camera siêu rộng 12 MP và khả năng quay video 8K. Ở mặt trước là camera 12 MP hoàn hảo cho ảnh selfie và gọi video.

Pin và sạc

iPhone Air được trang bị sạc không dây MagSafe và có thể sạc nhanh qua cổng USB-C cho thời gian phát video lên đến 27 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, Galaxy S25 Edge có pin 3.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W và cũng có tính năng sạc không dây.

Chọn iPhone Air hay Galaxy S25 Edge?

Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều là những chiếc smartphone mỏng nhẹ xuất sắc với những ưu điểm riêng. Nếu cần tìm kiếm một chiếc smartphone nhẹ hơn, phần mềm mượt mà và khả năng quay video ấn tượng, iPhone Air là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu ưa thích màn hình lớn hơn, sắc nét hơn cùng camera vượt trội và sự linh hoạt của Android, Galaxy S25 Edge sẽ là lựa chọn phù hợp. Cả hai sản phẩm đều hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng trong năm 2025.