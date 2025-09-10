Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

Kiến Văn
Kiến Văn
10/09/2025 15:01 GMT+7

Apple đã công bố một bước tiến lớn trong việc chuyển đổi sang công nghệ eSIM với dòng sản phẩm iPhone 17.

Khác với ba thế hệ trước chỉ hỗ trợ eSIM tại một số quốc gia nhất định, tất cả các thành viên iPhone 17 đều mang đến khả năng hỗ trợ eSIM tại mọi quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc - điều chưa từng xảy ra trên các mẫu trước đó. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm hướng tới một tương lai mà tất cả điện thoại của hãng chỉ sử dụng eSIM.

Đây là yếu điểm trên iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

iPhone 17 bán ra tại mọi thị trường đều hỗ trợ eSIM

ẢNH: APPLE

Tuy nhiên, việc triển khai eSIM không phải là điều đơn giản do sự khác biệt trong mức độ hỗ trợ eSIM giữa các quốc gia và các nhà mạng. Điều này có thể khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn mong đợi. Trong khi chờ đợi, Apple chỉ giới hạn triển khai việc phát hành các mẫu iPhone chỉ có eSIM (không có khay SIM vật lý) tại một số quốc gia, bao gồm Bahrain, Canada, Guam, Nhật Bản, Kuwait, Mexico, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Lợi thế lớn trên iPhone 17 chỉ hỗ trợ eSIM

Điều này có nghĩa người dùng các mẫu iPhone 17 tại các quốc gia có khay SIM vật lý như Việt Nam sẽ bị bỏ rơi một số ưu điểm mà các mẫu chỉ có eSIM mang lại đối với các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Một trong những lợi ích nổi bật của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chỉ hỗ trợ eSIM là thời lượng pin được cải thiện.

Trong tuyên bố của mình, Apple cho biết đã loại bỏ khay SIM vật lý để tăng cường dung lượng pin, điều này mang lại thêm 2 giờ sử dụng khi xem video, nâng tổng thời gian sử dụng lên đến 39 giờ cho mẫu iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các mẫu Pro, trong khi iPhone 17 thông thường không có sự khác biệt về thời lượng pin giữa eSIM và khay SIM vật lý.

Đây là yếu điểm trên iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Tuy nhiên, chỉ các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không hỗ trợ SIM vật lý mới cải thiện thời lượng pin

ẢNH: APPLE

Mặc dù Apple đã tiến xa trong việc chuyển đổi sang eSIM, một số mẫu iPhone 17 vẫn sẽ có khay thẻ SIM vật lý, chẳng hạn như Việt Nam, nơi eSIM vẫn chưa được tất cả mọi người đón nhận. Apple đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng eSIM có thể mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên công ty vẫn mang đến cho người dùng cơ hội để lựa chọn sử dụng thẻ SIM truyền thống nếu cần.

Sự chuyển mình này của Apple không chỉ đánh dấu một bước tiến trong công nghệ di động mà còn có thể là dấu hiệu cho sự kết thúc của thẻ SIM vật lý trong tương lai gần. Các nhà sản xuất điện thoại khác, bao gồm cả Samsung và một số thương hiệu Trung Quốc, có thể sẽ phải theo kịp xu hướng này để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tin liên quan

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max ra mắt với bộ nhớ trong lên đến 2 TB

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max ra mắt với bộ nhớ trong lên đến 2 TB

Sau nhiều tháng chờ đợi, Apple đã chính thức giới thiệu hai mẫu iPhone cao cấp mới nhất của mình: iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Apple ESIM SIM vật lý thời lượng pin iPhone 17 Pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận