iPhone 17 Pro dành cho thị trường Việt Nam có điểm yếu gì?

Khác với ba thế hệ trước chỉ hỗ trợ eSIM tại một số quốc gia nhất định, tất cả các thành viên iPhone 17 đều mang đến khả năng hỗ trợ eSIM tại mọi quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc - điều chưa từng xảy ra trên các mẫu trước đó. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm hướng tới một tương lai mà tất cả điện thoại của hãng chỉ sử dụng eSIM.

iPhone 17 bán ra tại mọi thị trường đều hỗ trợ eSIM ẢNH: APPLE

Tuy nhiên, việc triển khai eSIM không phải là điều đơn giản do sự khác biệt trong mức độ hỗ trợ eSIM giữa các quốc gia và các nhà mạng. Điều này có thể khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn mong đợi. Trong khi chờ đợi, Apple chỉ giới hạn triển khai việc phát hành các mẫu iPhone chỉ có eSIM (không có khay SIM vật lý) tại một số quốc gia, bao gồm Bahrain, Canada, Guam, Nhật Bản, Kuwait, Mexico, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Lợi thế lớn trên iPhone 17 chỉ hỗ trợ eSIM

Điều này có nghĩa người dùng các mẫu iPhone 17 tại các quốc gia có khay SIM vật lý như Việt Nam sẽ bị bỏ rơi một số ưu điểm mà các mẫu chỉ có eSIM mang lại đối với các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Một trong những lợi ích nổi bật của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chỉ hỗ trợ eSIM là thời lượng pin được cải thiện.

Trong tuyên bố của mình, Apple cho biết đã loại bỏ khay SIM vật lý để tăng cường dung lượng pin, điều này mang lại thêm 2 giờ sử dụng khi xem video, nâng tổng thời gian sử dụng lên đến 39 giờ cho mẫu iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các mẫu Pro, trong khi iPhone 17 thông thường không có sự khác biệt về thời lượng pin giữa eSIM và khay SIM vật lý.

Tuy nhiên, chỉ các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không hỗ trợ SIM vật lý mới cải thiện thời lượng pin ẢNH: APPLE

Mặc dù Apple đã tiến xa trong việc chuyển đổi sang eSIM, một số mẫu iPhone 17 vẫn sẽ có khay thẻ SIM vật lý, chẳng hạn như Việt Nam, nơi eSIM vẫn chưa được tất cả mọi người đón nhận. Apple đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng eSIM có thể mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên công ty vẫn mang đến cho người dùng cơ hội để lựa chọn sử dụng thẻ SIM truyền thống nếu cần.

Sự chuyển mình này của Apple không chỉ đánh dấu một bước tiến trong công nghệ di động mà còn có thể là dấu hiệu cho sự kết thúc của thẻ SIM vật lý trong tương lai gần. Các nhà sản xuất điện thoại khác, bao gồm cả Samsung và một số thương hiệu Trung Quốc, có thể sẽ phải theo kịp xu hướng này để đáp ứng nhu cầu của thị trường.