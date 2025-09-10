Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Loạt iPhone 17 bán tại Việt Nam ngày 19.9, giá từ 24,99 triệu đồng

Thành Luân
Thành Luân
10/09/2025 10:20 GMT+7

Theo những thông tin được Apple công bố tại sự kiện sáng 10.9, iFan Việt có thể đặt cọc sở hữu thế hệ iPhone 17 từ ngày 12.9 và dự kiến nhận máy từ ngày 19.9. Sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại FPT Shop và F.Studio by FPT.

Là đại lý ủy quyền hàng đầu của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT hiện sở hữu mạng lưới 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành, mang đến cho người dùng không gian trải nghiệm sản phẩm Apple hiện đại, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên tại hệ thống sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, FPT Shop dự kiến sẽ mang đến cho iFan cơ hội sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng ngay từ giữa tháng 9 đến tháng 10.2025, với nhiều chính sách ưu đãi đi kèm.

Hiện tại, khách hàng có thể đăng ký thông tin tại https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-17-pro-max để trở thành những người đầu tiên sở hữu dòng iPhone mới chính hãng tại Việt Nam.

IPhone 17 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá từ 24 , 99 triệu đồng - Ảnh 1.

Được biết, Apple vừa chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới với các dòng sản phẩm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, đồng loạt được nâng cấp với màn hình Super Retina XDR công nghệ ProMotion, độ sáng tối đa 3.000 nit, mặt kính Ceramic Shield 2 bền bỉ, chip A19/A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera 48 MP Fusion cùng camera trước Center Stage, pin tối ưu hơn và hỗ trợ các tính năng thông minh Apple Intelligence trên iOS 26. 

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Bên cạnh iPhone, Apple cũng giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3 với nhiều cải tiến về sức khỏe, kết nối và trải nghiệm thông minh, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái toàn diện cho người dùng.

