Apple mang đến những gì trong sự kiện Awe Dropping?

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên diễn ra vào rạng sáng nay (10.9), Apple đã giới thiệu hàng loạt thiết bị mới thuộc các dòng sản phẩm chủ lực: iPhone, Apple Watch và AirPods. Các thay đổi chủ yếu tập trung vào cải tiến hiệu năng, thiết kế phần cứng và việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ điều hành iOS 26.

Ba hướng đi khác biệt của dòng iPhone mới

iPhone 17 hướng tới người dùng phổ thông nhưng không giản đơn trong cấu hình. Với chip A19, màn hình OLED hỗ trợ ProMotion 120 Hz và độ sáng 3.000 nit, Apple cải thiện đáng kể hiệu năng hình ảnh mà vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Camera trước được nâng lên 24 MP và hỗ trợ tự động mở rộng khung hình bằng AI. Những công nghệ như Visual Intelligence, Emotion Capture hay Live Translate trên iOS 26 đưa AI vào đời sống hằng ngày - từ tìm ảnh theo nội dung cho tới phản hồi cảm xúc trong cuộc gọi FaceTime.

Bộ ba iPhone mới mở rộng tùy chọn thiết kế, nâng cấp hiệu năng, camera và tích hợp nhiều tính năng AI trên nền tảng iOS 26 ẢNH: APPLE

Nếu iPhone 17 đại diện cho mặt bằng công nghệ mới, thì iPhone 17 Pro và Pro Max là biểu tượng của hiệu suất và dung lượng. Bộ đôi sử dụng chip A19 Pro, GPU cải tiến mạnh mẽ với Dynamic Caching và camera ba ống kính 48 MP hỗ trợ quay video Log 2, ProRes RAW. iPhone 17 Pro Max là mẫu đầu tiên có tùy chọn bộ nhớ trong 2 TB. Màn hình Super Retina XDR, kính Ceramic Shield 2 và thời lượng pin lên đến 39 giờ trên bản Pro Max tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu phân khúc cao cấp.

iPhone Air là điểm nhấn thiết kế trong sự kiện, khi trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất - chỉ 5,6 mm. Dù mỏng nhẹ, máy vẫn trang bị chip A19 Pro, camera Fusion 48 MP, màn hình OLED 6,5 inch và hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI. iPhone Air được định vị như lựa chọn cho người dùng ưa công nghệ nhưng cần thiết kế tinh giản, linh hoạt.

Apple Watch mới: sức khỏe được theo dõi sát hơn

Apple Watch SE 3, Series 11 và Ultra 3 tiếp tục mở rộng phạm vi theo dõi sức khỏe người dùng. Watch SE 3 được trang bị màn hình Always-On, chip S10, cảm biến nhiệt độ cổ tay, Sleep Score và kết nối 5G. Đây là mẫu đồng hồ phổ thông nhưng vẫn mang nhiều tính năng sức khỏe thiết yếu.

Apple Watch mới bổ sung khả năng theo dõi huyết áp, Sleep Score, kết nối vệ tinh và cải thiện thời lượng pin, hướng đến đa dạng nhóm người dùng ẢNH: APPLE

Series 11 đánh dấu bước tiến khi lần đầu tiên tích hợp cảnh báo tăng huyết áp dựa trên dữ liệu đo nhịp tim liên tục trong 30 ngày. Thiết bị có pin 24 giờ, mặt kính Ion-X bền hơn và chip xử lý thế hệ mới.

Ultra 3 hướng tới người dùng chuyên biệt, với kết nối vệ tinh hai chiều hỗ trợ liên lạc ở vùng không có sóng. Màn hình LTPO OLED sáng hơn, viền mỏng hơn 24%, pin lên tới 72 giờ và vỏ titanium giúp thiết bị bền bỉ trong mọi điều kiện.

AirPods Pro 3: tai nghe trở thành thiết bị tương tác

AirPods Pro 3 được cải tiến với thiết kế đệm tai mới, đạt chuẩn chống nước IP57 và bổ sung cảm biến nhịp tim, GPS. Khả năng khử ồn chủ động được nâng cấp, mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Tính năng Live Translation hỗ trợ dịch trực tiếp các cuộc hội thoại, hoạt động cùng iOS 26.

AirPods Pro 3 nâng cấp khả năng khử ồn, thêm cảm biến nhịp tim, chống nước IP57 và hỗ trợ dịch trực tiếp qua tính năng Live Translation ẢNH: APPLE

Bên cạnh đó, AirPods Pro 3 hỗ trợ kết nối Bluetooth 6, thời lượng pin đạt 6 giờ nghe liên tục khi bật khử ồn và lên đến 30 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Hộp sạc hỗ trợ sạc không dây MagSafe, cổng USB-C thay vì Lightning như trước. Tai nghe tương thích với Siri rảnh tay, hỗ trợ tính năng chia sẻ âm thanh và tự động chuyển đổi giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Một sự kiện gọn gàng, ít yếu tố gây bất ngờ

Ngay sau sự kiện, một số ý kiến chuyên gia và cộng đồng công nghệ cho rằng “bữa tiệc táo” năm nay ngày càng thiếu sức hút. Các công nghệ như màn hình 120 Hz, Always-On hay cổng USB-C vốn đã xuất hiện từ lâu trên thiết bị Android và Apple dường như đang đi sau thay vì dẫn đầu như trước. Ngoài phần cứng, nhiều kỳ vọng đặt vào AI của Apple nhưng thực tế các tính năng mới vẫn còn phân tán, thiếu một nền tảng AI tổng thể như cách các đối thủ đang triển khai. Việc chia nhỏ AI thành các tiện ích đơn lẻ như tìm kiếm ảnh, nhận diện cảm xúc hay dịch ngôn ngữ khiến trải nghiệm chưa tạo ra hiệu ứng đồng bộ.

Loạt thiết bị mới cho thấy Apple vẫn duy trì lộ trình quen thuộc: Cải thiện hiệu năng, mở rộng kết nối và đưa AI vào từng sản phẩm. Tuy nhiên, phần lớn nâng cấp lần này mang tính duy trì thị phần hơn là tạo nhu cầu mới. Tất cả sản phẩm đã mở đặt trước từ ngày 10.9 và sẽ giao hàng từ ngày 19.9 tại một số thị trường lớn.