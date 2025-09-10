Apple nâng cấp mạnh mẽ cho mẫu tai nghe AirPods Pro 3

Sau 3 năm kể từ khi AirPods Pro 2 được công bố, và chỉ một năm sau AirPods 4, Apple đã giới thiệu một cặp tai nghe cao cấp mới. Điểm nhấn lớn nhất trên AirPods Pro 3 là việc tích hợp cảm biến đo nhịp tim. Đây là tính năng từng xuất hiện trên Powerbeats Pro 2 và nay được Apple mở rộng ra cho một lượng lớn người dùng hơn.

Tương tự như trên mẫu tai nghe mang thương hiệu Beats, cảm biến nhịp tim trên AirPods Pro 3 sẽ chỉ hoạt động trong các buổi tập luyện , giúp người dùng theo dõi hiệu quả tập luyện mà không cần đến đồng hồ hay vòng đeo tay thông minh.

AirPods Pro 3 là thiết bị hiếm hoi được nhiều người đánh giá cao trong suốt buổi ra mắt sản phẩm mới của Apple năm nay Ảnh: Chụp màn hình Apple

Bên cạnh đó, AirPods Pro 3 còn được trang bị tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) hoàn toàn mới, hoạt động dựa trên nền tảng Apple Intelligence. Theo hãng, tính năng này cho phép người dùng có thể trò chuyện với người nước ngoài trong thời gian thực chỉ với chiếc tai nghe trên tai.

Tuy nhiên, Dịch trực tiếp hiện chỉ ra mắt ở phiên bản beta và hỗ trợ các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Apple cho biết sẽ bổ sung hỗ trợ cho tiếng Ý, Nhật, Hàn và Trung Quốc vào cuối năm nay, nhưng chưa có thông tin về thời điểm kết thúc giai đoạn beta.

Trái với nhiều tin đồn trước đó, AirPods Pro 3 cũng có những cải tiến vượt trội về hiệu năng âm thanh, đặc biệt là khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Apple tuyên bố khả năng khử ồn của sản phẩm mới hiệu quả gấp đôi so với thế hệ trước và gấp bốn lần so với AirPods Pro đầu tiên. Công ty còn tự tin khẳng định đây là sản phẩm có khả năng khử ồn "tốt nhất thế giới" trong số các dòng tai nghe không dây nhét tai hiện nay.

Ngoài các đổi mới được người dùng quan tâm trên, sản phẩm cũng được đầu tư thêm với bộ 5 nút tai kích cỡ khác nhau, cải tiến thiết kế để mang đến cảm giác vừa vặn, thoải mái khi đeo thời gian dài. AirPods Pro 3 cũng là model tai nghe đầu tiên của dòng này đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP57.

Tại Việt Nam, thiết bị sẽ được bán với giá 6,79 triệu đồng, cho đặt trước từ 12.9 và bắt đầu giao hàng ngày 19.9, cùng lúc với iPhone 17 series.