iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max ra mắt với bộ nhớ trong lên đến 2 TB

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là các mẫu sản phẩm kế nhiệm iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vào năm ngoái, mang đến thiết kế cụm camera hoàn toàn mới với ba ống kính 48 MP, cảm biến LiDAR và đèn pin được tích hợp ở cạnh bên.

Phiên bản màu cam nhận được nhiều sự chú ý của iPhone 17 Pro ẢNH: THEVERGE

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là thân máy được làm từ hợp kim nhôm thay vì titan như các thế hệ trước. Apple cho biết, hợp kim nhôm mới này có hiệu suất nhiệt cao hơn 20 lần so với titan. Trong khi đó, thiết kế nguyên khối với mặt lưng Ceramic Shield giúp tăng khả năng chống nứt vỡ gấp 4 lần, đồng thời màn hình được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 mang lại khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Lớp phủ chống phản chiếu mới cũng cải thiện khả năng sử dụng ngoài trời.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro với CPU 6 lõi, bao gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng. Công nghệ Dynamic Caching thế hệ thứ hai trong GPU 6 lõi kết hợp tính năng Neural Accelerators cho mỗi lõi GPU giúp tăng hiệu suất tính toán lên gấp 3 lần so với A18 Pro. Apple khẳng định đây là công nghệ tương đương với MacBook Pro, với hiệu suất duy trì tốt hơn 40% so với các mẫu máy năm ngoái. Ngoài ra, chip Wi-Fi mới mang tên N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Threads.

Nhiều nâng cấp camera trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Camera của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng được nâng cấp đáng kể, trong đó camera trước Center Stage 18 MP mang đến khả năng chụp ảnh độ phân giải cao từ nhiều góc độ mà không cần phải lật điện thoại. Camera selfie này cũng được cải thiện khả năng chống rung, tương tự như chức năng Action Mode.

Thiết kế camera mới lạ ở mặt sau của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max ẢNH: APPLE

Ở mặt sau, cả ba camera của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48 MP với công nghệ Fusion cho phép người dùng có được nhiều chi tiết hơn ngay cả khi zoom. Apple hứa hẹn khả năng zoom quang lên đến 8x và zoom kỹ thuật số lên đến 40x, với cảm biến chính lớn hơn 56% so với thế hệ trước.

Đối với khả năng quay video, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hỗ trợ ProRes RAW, codec dành cho sản xuất video chất lượng cao, cùng với khả năng đồng bộ hóa chính xác giữa các máy quay khác nhau thông qua phụ kiện BlackMagic ProDock mới. Người dùng cũng có thể quay video ở độ phân giải 4K120fps và Dolby Vision HDR.

Về thời lượng pin, riêng mẫu iPhone 17 Pro Max hứa hẹn cho thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 39 giờ, được xem là tốt nhất từ trước đến nay trong dòng sản phẩm iPhone. Tất cả các mẫu iPhone 17 Pro đều có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max có tùy chọn lên đến 2 TB - lần đầu tiên đối với một mẫu iPhone.

Các thông số kỹ thuật chính trên dòng iPhone 17 Pro ẢNH: APPLE

Giá khởi điểm cho iPhone 17 Pro là 1.099 USD và 1.199 USD cho iPhone 17 Pro Max, về cơ bản không tăng giá so với tiền nhiệm do tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB đã bị loại bỏ. Riêng phiên bản iPhone 17 Pro Max 2 TB có giá 1.999 USD và trở thành chiếc iPhone đắt nhất cho đến nay.

Cuối cùng, cả hai sản phẩm đều có sẵn với các màu Xanh dương, Cam và Bạc. Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước dành cho iPhone 17 Pro vào ngày 12.9 trước khi mở bán chính thức vào ngày 19.9.