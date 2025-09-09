iPhone 17 Pro với khung nhôm có thực sự hạ cấp so với titan?

Nhà sản xuất iPhone tiếp tục áp dụng khung titan vào iPhone 16 Pro vào năm ngoái, tuy nhiên báo cáo mới nhất từ Bloomberg khẳng định Apple sẽ không tiếp tục sử dụng titan cho khung iPhone 17 Pro, thay vào đó sẽ quay trở lại với khung nhôm.

Apple đã mất kiên nhẫn với việc giải quyết vấn đề tản nhiệt của khung titan trên iPhone? ẢNH: APPLE

Việc hạ cấp này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, thậm chí là thất vọng khi nhìn vào mức độ "sang trọng" của khung titan so với nhôm. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy quyết định này có thể mang lại lợi ích lớn cho các dòng smartphone của Apple trong tương lai.

Tại sao Apple lại chọn nhôm thay vì titan?

Là một công ty trị giá nghìn tỉ USD, Apple luôn nỗ lực cung cấp sản phẩm chất lượng cao thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với khoảng 250 triệu sản phẩm được giao hàng mỗi năm, không có quy trình nào có thể đảm bảo rằng mọi thiết bị đều hoạt động hoàn hảo khi xuất xưởng.

Sau khi triển khai khung titan trên iPhone 15 Pro, Apple đã điều chỉnh lại thiết kế này trên iPhone 16 Pro bằng cách sử dụng một khung giữa bằng nhôm kẹp giữa các thanh ray titan để cải thiện khả năng truyền nhiệt. Tuy nhiên, thử nghiệm với vật liệu này không đạt được kết quả như mong đợi và buộc công ty phải quay trở lại với nhôm cho iPhone 17 Pro (và cả iPhone 17 Pro Max).

Cận cảnh mẫu iPhone 17 nhái tại Trung Quốc

Theo thông tin từ AppleInsider, nhôm không chỉ rẻ hơn mà còn có lượng khí thải carbon thấp hơn so với titan. Đặc biệt, nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn cả titan và thép không gỉ, với khả năng dẫn nhiệt vượt trội hơn tới 33 lần so với titan. Nếu không sử dụng nhôm, khả năng tản nhiệt của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể bị ảnh hưởng, khiến hệ thống làm mát trở nên kém hiệu quả.

Tất cả chỉ là tin đồn nên người dùng vẫn cần thông tin chính thức được Apple vén màn tại sự kiện "Awe Dropping" dự kiến tổ chức vào 0 giờ sáng 10.9 (theo giờ Việt Nam).