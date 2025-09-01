Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức

Kiến Văn
Kiến Văn
01/09/2025 11:11 GMT+7

Nếu là người sử dụng smartphone hằng ngày, việc tìm cách để kéo dài thời gian sử dụng của pin là điều luôn được nhiều người nghĩ đến.

Tuy nhiên, một số thói quen mà nhiều người không để ý có thể gây hại cho pin theo thời gian. Dưới đây là những điều người dùng nên tránh để bảo vệ tuổi thọ pin smartphone của mình.

Cắm smartphone qua đêm

Mặc dù các smartphone mới thường có tính năng ngắt sạc khi pin đạt 100%, việc cắm sạc qua đêm vẫn có thể gây hại cho pin. Khi pin đầy, smartphone có thể tiếp tục sạc nhỏ giọt để duy trì mức pin, điều này tạo áp lực lên pin và làm giảm tuổi thọ của nó.

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức - Ảnh 1.

Tốt hơn hết là không nên cắm sạc pin smartphone qua đêm

ẢNH: AFP

Thay vào đó, hãy rút phích cắm khi pin đạt 100%. Nguyên tắc chung là nên sạc khi mức pin còn từ 20% đến 80%. Một hoặc hai lần cắm sạc qua đêm không gây hại, nhưng nếu trở thành thói quen, pin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để pin cạn đến 0%

Nhiều người có thói quen để pin smartphone cạn kiệt hoàn toàn và quên sạc trong nhiều ngày. Việc này có thể dẫn đến hỏng pin, thậm chí cần phải thay thế hoặc sửa chữa. Pin lithium-ion không được thiết kế để cạn kiệt hoàn toàn khi mà hầu hết smartphone sẽ tự động tắt khi pin còn một lượng nhỏ để bảo vệ.

Nếu để smartphone cạn pin trong thời gian dài, pin sẽ tiếp tục xả cho đến khi điện áp xuống quá thấp, gây hại cho các thành phần bên trong. Để bảo vệ pin, hãy tránh để mức pin xuống dưới 20%. Nếu không sử dụng smartphone trong thời gian dài, hãy sạc đến 50% và tắt máy trước khi cất đi.

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức - Ảnh 2.

Đừng để pin smartphone xuống mức 0% mới cắm sạc

ẢNH: AUTO EVOLUTION

Sử dụng bộ sạc không đúng cách

Mặc dù việc mua bộ sạc giá rẻ có thể hấp dẫn, nhưng người dùng nên tránh xa những sản phẩm không được chứng nhận. Bộ sạc không đạt tiêu chuẩn có thể cung cấp nguồn điện không ổn định, dẫn đến tình trạng sạc quá mức hoặc không hiệu quả. Điều này không chỉ kéo dài thời gian sạc mà còn có thể gây quá nhiệt cho thiết bị, thậm chí làm hỏng mạch điện.

Các bộ sạc được chứng nhận, như của Apple hoặc USB-PD, thường có các biện pháp an toàn tích hợp để ngăn ngừa hiện tượng quá áp và quá nhiệt, từ đó bảo vệ pin và cổng sạc của thiết bị. Khi sạc smartphone, hãy chọn bộ sạc phù hợp và được chứng nhận để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bằng cách tránh những thói quen này, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ pin smartphone của mình và duy trì hiệu suất tốt nhất cho thiết bị.

Xem thêm bình luận