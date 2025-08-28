Sử dụng smartphone khi đang cắm sạc liệu có an toàn

Trong thực tế, nhiều người vẫn chưa nhận thức rõ về những tác động của việc sử dụng smartphone trong quá trình sạc. Điều này đặc biệt đáng chú ý với các bộ sạc nhanh, vốn có thể làm tăng nhiệt độ khiến thiết bị không chỉ bị ảnh hưởng về hiệu suất mà còn gây hại cho các linh kiện bên trong.

Sử dụng smartphone khi đang sạc pin là việc làm khá phổ biến hiện nay ẢNH: TOM'S GUIDE

Mối nguy hiểm từ việc vừa sử dụng smartphone, vừa sạc pin

Khi smartphone hoạt động, các bộ phận như chip xử lý có thể đạt nhiệt độ cao, thậm chí lên đến 75°C. Mặc dù smartphone được thiết kế để tản nhiệt, nhưng việc sử dụng trong khi sạc pin có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn mức an toàn. Điều này có thể dẫn đến việc chip và GPU hoạt động chậm lại, cũng như làm giảm độ sáng và tần số quét của màn hình. Hơn nữa, nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ và dung lượng pin, thậm chí gây ra hiện tượng thoát nhiệt dẫn đến nguy cơ cháy nổ trong những trường hợp nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, việc sử dụng smartphone khi đang sạc cũng có thể gây hư hỏng cơ học cho cổng kết nối, làm lỏng kết nối giữa cổng USB và bo mạch chủ, dẫn đến việc smartphone không nhận sạc hoặc gặp phải các vấn đề khác liên quan đến kết nối.

'Bác sĩ điện' chỉ mẹo sạc điện thoại an toàn và kéo dài tuổi thọ pin

Vậy, có nên sử dụng smartphone khi sạc hay không? Câu trả lời là: thỉnh thoảng thì không sao, nhưng nếu thường xuyên làm vậy, người dùng có thể phải đối mặt với việc thay pin hoặc mua smartphone mới sớm hơn dự kiến. Để bảo vệ thiết bị của mình, tốt nhất là nên đặt smartphone xuống và chờ sạc trước khi sử dụng. Nếu cần sử dụng trong khi sạc, hãy cố gắng hạn chế các tác vụ nặng như chơi game hay xem video để giảm thiểu nhiệt độ phát sinh.