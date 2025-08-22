Có thể dùng bộ sạc điện thoại để sạc pin cho laptop?

Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn nếu chúng ta có thể sử dụng bộ sạc duy nhất cho nhiều thiết bị. Kết hợp với việc các nhà sản xuất đang hướng đến tiêu chuẩn sạc chung là USB-C, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu bộ sạc điện thoại USB-C có thể sạc cho các thiết bị sử dụng cổng USB-C như laptop hay không.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bộ sạc điện thoại cho laptop, miễn là đảm bảo một số yếu tố ẢNH: NEW YORK TIMES

Câu trả lời về cơ bản là "có" khi người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bộ sạc điện thoại để sạc laptop, miễn là bộ sạc đó có cổng USB-C và đáp ứng yêu cầu về nguồn điện của laptop. Để bộ sạc điện thoại hoạt động với laptop, trước tiên người dùng cần đảm bảo laptop của mình có cổng sạc USB-C. Đây là điều quan trọng vì không phải tất cả laptop đều sử dụng cổng này.

Trong thực tế, cổng USB-C không chỉ hỗ trợ khả năng tương thích mà còn có khả năng truyền tải công suất cao hơn so với các thế hệ cổng USB trước đó. Trong khi các cổng USB cũ chỉ cung cấp từ 2,5W đến 4,5W, USB-C có thể cung cấp tối đa 240W, đủ để đáp ứng nhu cầu của hầu hết laptop hiện nay.

Mặc dù vậy, không phải tất cả bộ sạc điện thoại USB-C đều tương thích với laptop. Người dùng cần tìm bộ sạc có ghi rõ hỗ trợ USB Power Delivery (PD), một giao thức cho phép truyền tải điện năng cao. Nếu bộ sạc không có tính năng này, nó chỉ cung cấp tối đa 15W, không đủ để sạc laptop.

Cách chọn bộ sạc điện thoại phù hợp cho laptop

Khi chọn bộ sạc điện thoại để sạc cho laptop, người dùng cần xác định nhu cầu năng lượng của laptop. Thông tin này thường có trên adapter gốc cho laptop, bao gồm điện áp và dòng điện. Ví dụ, nếu adapter ghi 20V và 3,25A, người dùng có thể tính công suất là 65W.

Sau khi nắm bắt được công suất cần thiết, người dùng có thể tìm bộ sạc điện thoại có công suất bằng hoặc cao hơn. Lưu ý các bộ sạc nhiều cổng thường cung cấp công suất thấp hơn khi kết nối nhiều thiết bị. Ví dụ, một bộ sạc 100W có thể chỉ cung cấp 65W khi sạc hai thiết bị cùng lúc.

Cuối cùng, hãy đảm bảo cáp USB-C mà mình sử dụng cũng hỗ trợ công suất của laptop vì không phải tất cả cáp USB-C đều giống nhau.