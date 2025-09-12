Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Apple đang làm khó người dùng muốn mua iPhone 16?

Kiến Văn
Kiến Văn
12/09/2025 07:29 GMT+7

iPhone 17 đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt so với các thế hệ trước nhưng cũng dẫn đến một hoạt động kinh doanh 'kỳ quái' của Apple với iPhone 16.

Sau khi dòng iPhone 17 ra mắt, thế giới không cảm thấy bất ngờ khi Apple chính thức ngừng sản xuất dòng iPhone 16 Pro để tránh ảnh hưởng đến doanh số iPhone 17. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm chính là việc hãng vẫn duy trì iPhone 16 trước một chiếc iPhone 17 "hoàn hảo".

Apple đang 'cố tình' làm khó người dùng muốn mua iPhone 16? - Ảnh 1.

Người dùng liệu có muốn tiết kiệm 3 triệu đồng để mua iPhone 16 chỉ có bộ nhớ trong 128 GB?

ẢNH: AFP

Theo đó, mặc dù Apple tiếp tục bán iPhone 16 và iPhone 16 Plus cho đến năm sau, những ai mong đợi một mức giảm giá 3 triệu đồng như trước đây sẽ phải đối mặt với tin không vui. Cụ thể, Apple đã ngừng sản xuất phiên bản 512 GB của iPhone 16 Plus. Đối với iPhone 16 tiêu chuẩn, tình hình còn tồi tệ hơn khi cả hai phiên bản 512 GB và 256 GB đều đã bị ngừng sản xuất. Người tiêu dùng chỉ còn lựa chọn phiên bản 128 GB và nếu cần dung lượng lớn hơn, họ sẽ phải chuyển sang iPhone 16 Plus.

Muốn iPhone 512 GB, tốt nhất là dòng iPhone 17 hoặc Air

Đối với những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone 512 GB, lựa chọn duy nhất hiện tại là tìm kiếm các thiết bị đã qua sử dụng hoặc ghé thăm các cửa hàng bán lẻ ủy quyền để kiểm tra hàng tồn kho. Điều này trái ngược với năm ngoái khi Apple vẫn duy trì iPhone 15 với đầy đủ tùy chọn lưu trữ sau sự xuất hiện của iPhone 16. Kết quả là người dùng vẫn có thể mua một chiếc điện thoại 512 GB với giá rẻ hơn. Nhưng hiện tại, Apple đang buộc người dùng phải lựa chọn giữa các mẫu iPhone mới hơn, như iPhone 17, iPhone Air hoặc các phiên bản Pro mới.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Quan trọng hơn, Apple đã tăng dung lượng lưu trữ cơ bản cho dòng iPhone 17 lên 256 GB, trong khi iPhone 16 chỉ có phiên bản 128 GB. Điều này khiến iPhone 16 trở nên kém hấp dẫn hơn, đặc biệt khi giá của iPhone 16 128 GB thấp hơn 3 triệu đồng so với iPhone 17 256 GB.

Nếu đang cân nhắc mua một chiếc iPhone 16 tiêu chuẩn, có lẽ người dùng nên xem xét việc chi thêm tiền để sở hữu iPhone 17, hoặc lựa chọn giảm giá với iPhone 16e. Đây là một chiến lược kinh doanh đáng chú ý của Apple, khi họ đang tìm cách thanh lý kho hàng iPhone cũ nhưng thực tế lại khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Tin liên quan

iPhone 17 sắp ra mắt, có nên mua iPhone 16 thời điểm này?

iPhone 17 sắp ra mắt, có nên mua iPhone 16 thời điểm này?

Chỉ còn một tháng nữa Apple sẽ ra mắt iPhone 17 với nhiều cải tiến, do đó nhiều chuyên gia công nghệ nhận định thời điểm này không tối ưu để mua iPhone 16.

Khám phá thêm chủ đề

IPhone 16 Apple iPhone 17 dung lượng lưu trữ chiến lược kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận