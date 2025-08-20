iPhone 16e bán ế tại thị trường Việt Nam

iPhone 16e được mở bán chính hãng tại Việt Nam từ tháng 3.2025 với giá bán gần 17 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (bộ nhớ trong 128 GB). Đến nay, sau gần nửa năm, giá bán của iPhone 16e đã được các đại lý, hệ thống phân phối di động điều chỉnh xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn hơn 15 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 2 triệu đồng cho 5 tháng lên kệ.

Mức giá này không chỉ thấp hơn 600.000 đồng so với cuối quý 2/2025 mà ở một số nơi, iPhone 16e còn rẻ hơn cả mẫu máy tiền nhiệm là iPhone 15. Theo một số đại lý, việc giảm giá đối với model "em út" trong dòng iPhone 16 chủ yếu đến từ chính các nhà bán hàng nhằm kích cầu đợt mua sắm từ quý 2 (quý kinh doanh ảm đạm thường niên của ngành hàng di động) tới tận mùa sắm sửa tựu trường (Back to School).

iPhone 16e ế tại Việt Nam nhưng lại có doanh số tốt tại thị trường Mỹ và châu Âu Ảnh: Anh Quân

Giá rẻ không phải là "chìa khóa"

Bất chấp nỗ lực giảm giá, doanh số của iPhone 16e vẫn rất "khiêm tốn", chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu doanh thu của toàn ngành hàng iPhone tại các đại lý. Điều này phần nào phản ánh thói quen tiêu dùng đặc thù tại Việt Nam khi người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các mẫu máy dòng Pro, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất Pro Max, thay vì chọn model có mức giá rẻ hoặc bị cắt giảm tính năng, trang bị.

Trước đây, nhiều thế hệ iPhone SE cũng trải nghiệm tình trạng tương tự khi sở hữu mức giá rẻ nhưng luôn mang về doanh thu kém hơn nhiều so với những mẫu Pro Max ra mắt cùng thời điểm dù mức giá thường trên 30 triệu đồng. Không ít lần đại diện các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam nhận định "giá rẻ" không phải là yếu tố có tác động đến quyết định mua hàng của người muốn sở hữu iPhone. Ngay cả những model phổ thông cũng bán chậm hơn rõ rệt so với dòng Pro, Pro Max.

Trong mọi đợt mở bán iPhone chính hãng ở Việt Nam thời gian qua, các mẫu Pro Max luôn nhận được sự ưu ái, chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục quan tâm và tìm mua của người tiêu dùng.

Không chỉ thiếu tính cạnh tranh về trang bị so với 4 thành viên còn lại của "gia đình" iPhone 16, iPhone 16e còn vấp phải thách thức lớn nhất từ chính "người nhà" là iPhone 15. Dù ra mắt trước 1 năm và có giá niêm yết cao hơn, iPhone 15 lại đang có doanh số tốt hơn so với 16e.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

So với iPhone 15, 16e có lợi thế về thời lượng pin kèm khả năng hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence (nhưng đến nay vẫn chỉ là lời hứa suông từ Apple). Trong khi đó, iPhone 15 lại "ghi điểm" nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều lựa chọn màu sắc bắt mắt, sở hữu camera kép, màn hình Dynamic Island (iPhone 16e vẫn dùng "tai thỏ") và dung lượng pin không kém hơn là bao. Apple Intelligence không thực sự là điều quan tâm của nhóm khách hàng đang đắn đo giữa iPhone 15 - iPhone 16e.

Kịch bản trái ngược cho iPhone 16e

Trái với tình trạng "thất sủng" tại Việt Nam, iPhone 16e lại là sản phẩm rất được ưa chuộng ở thị trường quốc tế. Báo cáo từ Counterpoint Research cho thấy một kịch bản hoàn toàn trái ngược tại châu Âu.

Ngay trong tháng 3 (tháng đầu tiên lên kệ), iPhone 16e đã lọt vào danh sách 10 smartphone bán chạy nhất tại châu Âu, chiếm vị trí thứ 9. Mẫu máy đóng góp tới 8% vào tổng doanh số iPhone và chiếm 2% thị phần toàn bộ smartphone bán ra tại khu vực nói trên. Doanh số thậm chí còn khả quan hơn ở các nước Tây Âu, cho thấy sức hấp dẫn của mẫu máy này ở các thị trường có hành vi tiêu dùng khác biệt.

Còn tại Mỹ, "quê hương" của iPhone 16e, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) trong quý đầu tiên ra mắt, iPhone 16e chiếm tới 11% tổng doanh số iPhone đến tay người dùng. Đến nay, sau 5 tháng, thiết bị này đang có thành tích tốt hơn so với những gì mẫu iPhone SE gần nhất làm được.