iPhone 17 sắp ra mắt, có nên mua iPhone 16 thời điểm này?

iPhone 17 dự kiến ra mắt trung tuần tháng 9 và sẽ sớm mở bán tại nhiều thị trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thời điểm này, nhiều người có thể đắn đo quyết định mua iPhone 16 khi thiết bị này đang được hưởng các ưu đãi kích cầu, trong khi máy vẫn mạnh mẽ so với thị trường. Nhưng không ít chuyên gia từ các trang công nghệ uy tín đồng quan điểm các nâng cấp dự kiến của iPhone 17 sẽ tạo được nhiều hứng khởi hơn cho người dùng.

Màn hình iPhone 17 có thể là "bước nhảy vọt"

Lý do thuyết phục nhất để không mua iPhone 16 lúc này, thay vào đó chờ đợi iPhone 17 chính là nâng cấp về màn hình. Sau nhiều năm giữ công nghệ ProMotion 120 Hz như một "đặc quyền" cho dòng Pro, các nguồn tin uy tín đều khẳng định Apple cuối cùng sẽ mang tần số quét 120 Hz lên cả hai mẫu iPhone 17 và 17 Plus.

iPhone 17 được dự báo mang đến nhiều thay đổi đáng để chờ đợi Ảnh: MacRumors

Đây là một thay đổi mang tính đột phá (đối với hệ máy của Apple), bởi màn hình tần số quét cao sẽ mang lại trải nghiệm cuộn lướt, chơi game và các hoạt động thường ngày mượt mà hơn hẳn cho các phiên bản tiêu chuẩn so với trước đây. Bên cạnh đó, kích thước màn hình của iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được cho tăng lên 6,3 inch, tương đương phiên bản Pro, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn.

Thiết kế mặt trước tinh gọn và thông minh hơn

Dù tổng thể ngoại hình có thể không thay đổi đột phá, mặt trước của iPhone 17 hứa hẹn sẽ được tinh chỉnh đáng kể. Theo người rò rỉ thông tin nổi tiếng Digital Chat Station, Apple đang phát triển công nghệ "metalens" cho hệ thống Face ID, cho phép thu gọn đáng kể kích thước của cảm biến, từ đó giúp phần Dynamic Island trở nên nhỏ gọn, ít gây chú ý hơn.

Một số tin đồn còn cho rằng "Đảo thích ứng" sẽ được đổi tên thành "Smart Island", ám chỉ những cải tiến về phần mềm để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Cần nhớ rằng Dynamic Island là một trong những thay đổi bị chê nhiều nhất trên iPhone của Apple vài năm gần đây.

Hiệu năng hướng đến kỷ nguyên AI

Kỷ nguyên của Apple Intelligence đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ hơn và iPhone 17 được kỳ vọng sẽ đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị chip WiFi 7 do chính Apple thiết kế, mang lại tốc độ kết nối nhanh, độ trễ thấp và hiệu suất ổn định hơn trong môi trường đông đúc.

Người dùng có thể chờ thêm một tháng để quyết định mua iPhone 16 hay iPhone 17 sau khi loạt thiết bị mới ra mắt Ảnh: James Martin

Dung lượng RAM có thể được nâng cấp lên 12 GB. Như các chuyên gia từ Bloomberg phân tích, dung lượng RAM lớn hơn là "yếu tố sống còn" để tính năng AI phức tạp có thể hoạt động mượt mà trực tiếp trên thiết bị, đảm bảo hiệu suất và quyền riêng tư cho người dùng.

Lợi ích kinh tế khi không mua iPhone 16 lúc này

Cuối cùng, đây là lý do mang tính thực tế nhất. Ngay sau khi iPhone 17 series được công bố, Apple sẽ chính thức điều chỉnh giá bán của dòng iPhone 16. Điều này có nghĩa chỉ cần chờ đợi thêm khoảng một tháng, người dùng sẽ có hai lựa chọn tối ưu hơn: sở hữu iPhone 17 với những công nghệ mới nhất (nếu thấy ưng ý) hoặc mua iPhone 16 đang cân nhắc với một mức giá rẻ hơn đáng kể.



Đây được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền" để người dùng không phải tiếc nuối, chỉ phải tiếp tục với chiếc điện thoại hiện tại thêm một tháng, trừ trường hợp bắt buộc phải thay mới ngay lúc này vì máy đang sử dụng gặp sự cố không thể khắc phục (hoặc mất).