Nhiều mẫu iPhone dừng bán tại Việt Nam

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ di động lớn, từ đầu tháng 8.2025, ba mẫu điện thoại thông minh của Apple gồm iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus sẽ dừng kinh doanh. Động thái này khiến các sản phẩm trên đồng loạt biến mất khỏi kệ hàng. Người dùng vẫn có thể tìm mua những thiết bị này ở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng sẽ khó khăn do không còn nhiều nơi sẵn hàng.

Theo lý giải từ một đại diện bán lẻ, đây là chiến lược của Apple nhằm tái cấu trúc danh mục sản phẩm, loại bỏ những model không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện tại ở Việt Nam. Hiện chỉ một vài đại lý còn lượng hàng tồn ít ỏi và đang áp dụng các chương trình giảm giá từ 200.000 đến 500.000 đồng để giải quyết nốt số hàng này.

iPhone 11 dừng bán tại Việt Nam từ tháng 8 Ảnh: Julian Chokkattu

Trong số các model kể trên, iPhone 11 là mẫu lâu đời nhất khi ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019. Trải qua 6 năm trên kệ hàng, máy từ phân khúc cao cấp dần điều chỉnh giá xuống mức tầm trung, giá rẻ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhóm người dùng có nhu cầu sở hữu iPhone nhưng không muốn chi quá nhiều cho một chiếc điện thoại. Trong thời gian dài, iPhone 11 liên tiếp góp mặt trong danh sách điện thoại Apple bán chạy nhất của các hệ thống đại lý lớn.

iPhone 13 trở thành model chính hãng rẻ nhất

Việc "khai tử" các mẫu máy trên, đặc biệt là iPhone 11, đã trực tiếp đưa iPhone 13 trở thành điện thoại Apple chính hãng có giá khởi điểm thấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, hiện dao động quanh mốc 11,3 - 11,5 triệu đồng, giảm khoảng 300.000 - 400.000 đồng so với cuối tháng 7.

Cùng lúc, giá của các dòng iPhone 14 và 15 cũng được điều chỉnh giảm thêm, với mức hạ lên tới 700.000 đồng tùy thuộc vào phiên bản bộ nhớ và màu sắc.

Trước sự thay đổi này, nhà bán lẻ di động cũng có sẵn phương án. Đại diện hệ thống CellPhoneS cho biết với danh mục mới, các dòng iPhone chủ lực trong phân khúc dưới 20 triệu đồng sẽ gồm những cái tên: iPhone 13, 14 và 15. Do vậy, hệ thống đã chủ động nhập thêm hàng để chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Trong khi đó, Viettel Store chia sẻ kế hoạch tập trung vào hai mẫu "mũi nhọn" (thay thế cho các dòng vừa dừng bán) là iPhone 13 và iPhone 15 Plus. Đặc biệt, iPhone 15 Plus đang được người dùng ưa chuộng nhờ mức giá tốt (từ 19 triệu đồng), màn hình lớn, thời lượng pin ấn tượng và sự tiện lợi của cổng sạc USB-C.

Đáng chú ý, mức giá niêm yết tại website của các đại lý có thể không phải số tiền thấp nhất mà người dùng cần chi để sở hữu điện thoại Apple. Theo đó, khi kết hợp với chương trình khuyến mãi, mã giảm giá và ưu đãi thanh toán trên các sàn thương mại điện tử, giá iPhone bán trực tuyến còn hấp dẫn hơn. Ví dụ, người dùng có thể sở hữu iPhone 15 Plus bản tiêu chuẩn (dung lượng 128 GB) với giá dưới 17 triệu đồng, thấp hơn tới 2 triệu đồng so với niêm yết tại cùng thời điểm mua sắm.

So với thị trường ảm đạm thường thấy của các năm trước, một tín hiệu khả quan của thị trường năm nay là việc doanh số iPhone có tăng trưởng, theo chia sẻ từ phía FPT Shop. Thông thường, tháng 7 và 8 là giai đoạn thị trường chững lại để chờ đợi sự xuất hiện của iPhone mới (ra mắt tháng 9). Theo một chuyên gia, các chương trình kích cầu, mua sắm mùa tựu trường năm nay kết hợp với mức giá iPhone đang rẻ là những yếu tố góp phần thay đổi thực tế này.

Theo những thông tin rò rỉ, iPhone năm nay sẽ ra mắt vào ngày 10.9 (giờ Việt Nam) và có thể bán sớm hơn các năm trước tại Việt Nam.