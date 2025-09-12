iPhone 17 và iPhone Air chính hãng: Việt Nam đồng nhịp thế giới từ sáng 19.9

Sự kiện toàn cầu Awe Dropping diễn ra vào rạng sáng 10.9 (giờ Việt Nam) đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của Apple với hàng loạt sản phẩm mới. Bên cạnh Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 hay AirPods Pro 3, tâm điểm thu hút sự chú ý chính là iPhone 17 series và iPhone Air.



Thế hệ iPhone 17 đã chính thức ra mắt

Ảnh: Apple



Trong đó, iPhone Air trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5,6 mm, khung titan sang trọng cùng lớp Ceramic Shield 2 tăng cường khả năng chống trầy xước. iPhone 17 Pro và Pro Max cũng được nâng cấp đáng kể với chip A19 Pro và cụm camera thiết kế mới, trong khi phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lần đầu tiên sở hữu màn hình 120 Hz và chip A19.

Theo khảo sát, người dùng Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến màu sắc mới trên iPhone 17 Pro, trong đó nổi bật nhất là màu cam. Đây là gam màu được chờ đợi từ lâu, mang lại cảm giác trẻ trung, cá tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Anh Hoàng Anh (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình đã dùng iPhone nhiều đời nhưng luôn mong chờ Apple ra mắt một màu nổi bật hơn. iPhone 17 Pro màu cam thực sự tạo được điểm nhấn khác biệt - vừa mạnh mẽ vừa thời thượng. Đây sẽ là lý do chính khiến mình nâng cấp máy trong năm nay".

Không kém cạnh, sự xuất hiện của iPhone Air cũng nhanh chóng tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ. Bạn Kim Phượng (TP.HCM) cho biết: “Ngay từ khi nghe tin Apple sẽ ra mắt iPhone Air, em đã rất háo hức. Máy mỏng nhẹ, cầm gọn trong tay, đặc biệt phù hợp với phái nữ. Em nghĩ iPhone Air sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai vừa yêu thích thời trang vừa muốn trải nghiệm công nghệ cao cấp".

iPhone 17 chính thức được bán tại Việt Nam từ ngày 19.9

Ảnh: chụp màn hình



Ngay sau khi sự kiện kết thúc, Minh Tuấn Mobile - một trong những đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam - đã nhanh chóng mở cổng đăng ký thông tin dành cho khách hàng quan tâm. Đây là nơi người dùng có thể cập nhật liên tục về giá bán, thời điểm mở bán cũng như các đặc quyền đi kèm khi sở hữu iPhone mới.

Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết: “Năm nay, Việt Nam đồng nhịp thế giới khi được mở bán iPhone sớm, chúng tôi rất tự hào được mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm sớm nhất những sản phẩm công nghệ đột phá từ Apple".