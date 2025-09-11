Điểm số sức mạnh toàn bộ dòng iPhone 17 lộ diện

Theo GSMArena, ngay sau khi ra mắt, những điểm số Geekbench đầu tiên của dòng iPhone 17 và mẫu iPhone Air hoàn toàn mới đã xuất hiện. Kết quả cho thấy một bức tranh hiệu năng đa chiều, trong khi sức mạnh CPU chỉ có bước tiến khiêm tốn, hiệu năng xử lý đồ họa (GPU) lại có một cú nhảy vọt đầy ấn tượng.

Điểm số sức mạnh toàn bộ dòng iPhone 17 xuất hiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm hiệu năng dòng iPhone 17 gây ấn tượng

Chỉ vài giờ sau sự kiện ra mắt chính thức, cộng đồng công nghệ đã có cái nhìn đầu tiên về sức mạnh của thế hệ chip Apple A19 và A19 Pro thông qua nền tảng đo hiệu năng Geekbench. Các kết quả ban đầu cho thấy Apple đang tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý đồ họa trong năm nay.

Cụ thể, iPhone 17 bản tiêu chuẩn (mã hiệu 18,3) với chip A19 đạt 3.608 điểm đơn nhân và 8.810 điểm đa nhân. Mức tăng này chỉ nhỉnh hơn khoảng 10 - 11% so với iPhone 16. Tuy nhiên, điểm GPU Metal lại gây bất ngờ khi đạt 37.014, một bước nhảy vọt tới 33%. Máy được xác nhận có bộ nhớ RAM 8 GB LPDDR5x.

Mẫu máy hoàn toàn mới, iPhone Air (18,4), sử dụng phiên bản chip A19 Pro rút gọn (GPU 5 nhân), cho điểm số CPU gần như tương đương iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng được ưu ái trang bị RAM 12 GB. Điểm GPU của máy cũng ở mức cao, khi đạt 37.743.

Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Đầu tiên là iPhone 17 Pro (18,1) đạt 9.028 điểm đa nhân. Sức mạnh đồ họa của máy bùng nổ với điểm Metal 44.342, cao hơn 32% so với iPhone 16 Pro, nhờ được trang bị chip A19 Pro đầy đủ với 6 nhân GPU và RAM 12 GB.

Đứng đầu bảng là iPhone 17 Pro Max (18,2) với điểm đơn nhân ấn tượng 3.781 và điểm đa nhân 9.679. Đặc biệt, hiệu năng đồ họa của máy đạt tới 45.657 điểm, một con số khổng lồ, cao hơn gần 40% so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max, hứa hẹn mang lại trải nghiệm chơi game và xử lý đồ họa đỉnh cao.

Nhìn chung, dòng iPhone 17 cho thấy một chiến lược nâng cấp rõ ràng của Apple là cải tiến vừa phải cho các tác vụ hằng ngày (CPU) và tập trung toàn lực để tạo ra một bước đột phá về khả năng xử lý đồ họa (GPU).