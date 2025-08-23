Người dùng Android sắp có thể thu hồi tin nhắn đã gửi

Theo Tom’s Guide, hàng triệu người dùng Android vừa đón tin vui, khi tính năng 'thu hồi tin nhắn' (unsend) được mong chờ lâu nay cuối cùng cũng đã bắt đầu được triển khai cho ứng dụng Google Messages, chấm dứt nhiều năm 'ghen tị' với người dùng iMessage của Apple.

Google Messages 'học hỏi' iMessage khi cho người dùng thu hồi tin nhắn

Sau khi được hé lộ qua các đoạn mã vào đầu năm và thử nghiệm beta vào tháng 5, tính năng 'Undo Send' thông qua giao thức nhắn tin RCS hiện được Google phát hành rộng rãi. Giờ đây, những khoảnh khắc lỡ tay gửi nhầm tin nhắn sẽ không còn là nỗi lo của người dùng.

Khi tính năng này được kích hoạt trên máy của người dùng, sau khi gửi một tin nhắn RCS, chỉ cần nhấn giữ vào tin nhắn đó và chọn biểu tượng thùng rác. Ứng dụng sẽ hiển thị hai lựa chọn là 'Delete for me' (Xóa ở phía tôi) và 'Delete for everyone' (Xóa đối với mọi người) - tức thu hồi tin nhắn.

Người dùng Android sắp có thể thu hồi tin nhắn gửi nhầm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEHACKER

Đây là một bước tiến lớn, mang lại cho người dùng Android khả năng kiểm soát cuộc trò chuyện tương tự như các nền tảng nhắn tin phổ biến khác.

Mặc dù tính năng đang được triển khai, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Điều này có nghĩa là một số thông tin quan trọng vẫn còn là ẩn số, đặc biệt là thời gian cho phép thu hồi tin nhắn. Trong khi iMessage cho phép người dùng thu hồi trong vòng hai phút, chúng ta vẫn chưa biết giới hạn thời gian của Google Messages là bao lâu.

Như thường lệ với các đợt triển khai của Google, tính năng này sẽ đến tay người dùng một cách từ từ. Rất có thể những dòng máy mới nhất vừa được ra mắt trong năm nay như Google Pixel 10 và Samsung Galaxy S25 sẽ là những thiết bị được ưu tiên nhận bản cập nhật này đầu tiên.

Nếu bạn chưa thấy tùy chọn thu hồi trên điện thoại của mình, hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài ngày. Các bản cập nhật của Google thường mất khoảng một tuần hoặc hơn để phủ sóng đến tất cả người dùng.