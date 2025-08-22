Ứng dụng Gemini trên Android nhận cập nhật đáng mong đợi

Theo 9to5Google, gã khổng lồ tìm kiếm Google đang tung ra một bản cập nhật mới cho ứng dụng Gemini trên Android, mang đến một màn "lột xác" đáng chú ý cho widget trên màn hình chính. Thay đổi nhỏ về giao diện này được xem là bước đệm cho việc ra mắt tính năng hướng dẫn trực quan Gemini Live được mong đợi vào tuần tới.

Nếu đang sử dụng widget Gemini, bạn hãy kiểm tra ngay bản cập nhật mới. Thiết kế hình chữ nhật đơn điệu trước đây đã được thay thế bằng những hình dạng độc đáo và mềm mại hơn.

Google thay đổi thiết kế cho widget của Gemini trên Android

Cụ thể, widget một dòng giờ đây có cạnh trái được bo tròn mạnh mẽ, tạo cảm giác liền mạch với nút bấm chính để khởi động nhanh trợ lý AI. Trong khi đó, các widget có kích thước lớn hơn (hai và ba dòng) sở hữu những đường cong rõ rệt ở cạnh trên. Đặc biệt, ô "Ask Gemini" đã được tô điểm lại bằng màu sắc nổi bật của tính năng Dynamic Color, giúp nó trở nên bắt mắt hơn.

Thiết kế mới này chắc chắn sẽ làm cho widget Gemini trở nên nổi bật và vui nhộn hơn trên màn hình chính.

Giao diện thiết kế lại của widget Gemini trên Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Sự thay đổi về giao diện này không chỉ đơn thuần là làm đẹp. Nó diễn ra ngay trước thềm Gemini Live - tính năng cho phép AI tương tác trực quan qua camera - bắt đầu được triển khai. Đây là một phần trong loạt nâng cấp lớn cho Gemini đã được công bố tại sự kiện 'Made by Google 2025', với cả mô hình âm thanh gốc và khả năng tích hợp sâu hơn với các ứng dụng như Clock (Đồng hồ), Messages (Tin nhắn) và Phone (Điện thoại).

Phiên bản ứng dụng 1.0.795460806 với widget mới hiện được phát hành dần qua Play Store. Cần lưu ý, ứng dụng Gemini này chủ yếu đóng vai trò là "lối tắt" cho biểu tượng và widget, còn toàn bộ sức mạnh xử lý của AI được cung cấp bởi ứng dụng Google chính và được cập nhật qua máy chủ.