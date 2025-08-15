Người dùng Gmail di động đón tính năng thông minh từ Gemini

Theo Neowin, sau khi ra mắt cho phiên bản web vào tháng 3, Google đã chính thức bắt đầu triển khai tính năng thêm sự kiện lịch tự động do Gemini hỗ trợ cho ứng dụng Gmail trên cả hai nền tảng di động Android và iOS.

Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược tích hợp sâu rộng AI vào bộ ứng dụng văn phòng của Google, giúp tiết kiệm thời gian và tự động hóa các tác vụ thủ công cho người dùng.

Ứng dụng Gmail di động đã có tính năng thông minh từ Gemini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

AI Gemini giúp ứng dụng Gmail thông minh hơn

Tương tự như trên máy tính, khi người dùng mở một email có chứa các thông tin liên quan đến một cuộc hẹn hay sự kiện (như ngày, giờ, địa điểm), Gemini sẽ tự động nhận diện và hiển thị nút "Thêm vào Lịch" (Add to Calendar). Trên phiên bản di động, sau khi nhấn nút, một bảng điều khiển sẽ trượt lên từ phía dưới màn hình để xác nhận sự kiện đã được thêm thành công.

Một điểm cải tiến thông minh là nếu một email chứa thông tin về nhiều sự kiện khác nhau, Gemini có thể nhận diện và đề xuất thêm tất cả chúng vào Google Calendar chỉ với vài thao tác.

Tuy tiện lợi, tính năng này hiện vẫn có một số hạn chế. Theo Google, nó chỉ hoạt động với các email được viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra, AI sẽ không tự động thêm các khách mời khác được đề cập trong email, người dùng sẽ phải tự thêm họ theo cách thủ công. Tính năng này cũng sẽ không xuất hiện trong các email đã có sẵn sự kiện được trích xuất tự động như email xác nhận chuyến bay hay đặt bàn nhà hàng.

Đây là một tính năng cao cấp. Nó sẽ được triển khai trong vòng 15 ngày tới cho những người dùng đăng ký các gói Google Workspace và Google AI trả phí (như Business, Enterprise, Education Premium, AI Pro và Ultra).

Việc đưa tính năng này lên di động không phải là một động thái riêng lẻ. Nó cho thấy chiến lược rõ ràng của Google trong việc đưa Gemini trở thành một trợ lý AI cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái Google Workspace trên thiết bị di động. Chỉ mới tuần trước, gã khổng lồ công nghệ này cũng đã ra mắt tính năng tạo hình ảnh bằng AI ngay trong Google Docs trên Android, củng cố thêm cho xu hướng này.