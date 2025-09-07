Loạt flagship tiếp theo của Xiaomi đang ẩn chứa một nâng cấp 'khủng'

Cuộc đua về thời lượng pin trên smartphone chuẩn bị được định nghĩa lại. Theo một rò rỉ lớn từ chuyên gia uy tín, dòng Xiaomi 16 sắp ra mắt sẽ được trang bị những viên pin có dung lượng khổng lồ, bắt đầu từ 7.000 mAh cho phiên bản tiêu chuẩn và đạt đỉnh 7.500 mAh, hứa hẹn bỏ xa các đối thủ sừng sỏ như Apple và Samsung.

Dòng Xiaomi 16 có thể được trang bị pin lên đến 7.500 mAh

Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ uy tín Yogesh Brar, Xiaomi đang chuẩn bị một cuộc 'tấn công' toàn diện vào thị trường flagship không chỉ bằng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ mà còn bằng một nâng cấp 'khủng' ở yếu tố mà người dùng quan tâm nhất, đó là pin.

Thế hệ Xiaomi 16 hứa hẹn những viên lượng pin 'khủng' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Cụ thể, dòng sản phẩm Xiaomi 16 được cho là sẽ bao gồm ba phiên bản với dung lượng pin ấn tượng:

Xiaomi 16 (bản tiêu chuẩn): 7.000 mAh

Xiaomi 16 Pro: 6.300 mAh

Xiaomi 16 Pro Max: 7.500 mAh

Để thấy rõ sự nhảy vọt này, hãy nhớ lại rằng phiên bản tiền nhiệm Xiaomi 15 tiêu chuẩn chỉ có viên pin 5.400 mAh. Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi 16 sẽ là một nâng cấp cực kỳ đáng giá, đặc biệt nếu máy vẫn giữ được thiết kế tương đối nhỏ gọn. Trong khi đó, phiên bản Pro Max với pin 7.500 mAh thực sự là một con số chưa từng có trên một dòng smartphone cao cấp.

Nhiều khả năng, bước đột phá này của Xiaomi đến từ việc áp dụng thành công công nghệ pin silicon-carbon cải tiến. Công nghệ này cho phép nén nhiều năng lượng hơn vào một không gian nhỏ hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Những tối ưu hóa về thiết kế và không gian bên trong cũng đóng vai trò quan trọng, dù có thể phải đánh đổi bằng việc độ dày của máy sẽ tăng lên một chút.

Động thái của Xiaomi được xem là lời thách thức trực tiếp đến Apple và Samsung, những hãng vốn vẫn còn 'mắc kẹt' với dung lượng pin khiêm tốn hơn trên các dòng flagship của mình. Hơn nữa, đây không phải là xu hướng của riêng Xiaomi. Các tin đồn gần đây cũng cho thấy những thương hiệu Trung Quốc khác như Oppo Find X9 Pro (7.550 mAh) hay OnePlus 15 (khoảng 7.000 mAh) cũng đang chạy đua quyết liệt trong cuộc chiến về thời lượng pin.

Đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những người có cường độ sử dụng điện thoại cao, đây là một tin vui. Dự kiến, người dùng toàn cầu có thể trải nghiệm những sản phẩm này vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau.