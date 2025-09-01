Xiaomi thu hồi gần 150.000 sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ

Xiaomi vừa phát đi một thông báo an toàn khẩn cấp, tiến hành thu hồi trên quy mô toàn cầu đối với mẫu sạc dự phòng 33W 20.000 mAh (mã PB2030MI) do phát hiện lỗi pin có thể gây quá nhiệt, dẫn đến nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Người dùng tại Việt Nam đang sở hữu sản phẩm này cần kiểm tra ngay lập tức.

Xiaomi thu hồi sạc dự phòng trên toàn cầu

Sau thông báo ban đầu tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi đã chính thức mở rộng chương trình thu hồi ra toàn thế giới đối với mẫu sạc dự phòng 33W Power Bank 20.000 mAh (kèm cáp tích hợp). Đợt thu hồi ảnh hưởng đến gần 146.891 sản phẩm được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 9.2024.

Xiaomi thông báo thu hồi toàn cầu mẫu sạc dự phòng 33W 20.000 mAh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Nguyên nhân được xác định là do một lô sản phẩm đã sử dụng cell pin mã 126280 phiên bản 2.0, vốn có thể bị quá nhiệt trong quá trình sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Để đảm bảo an toàn, người dùng đang sở hữu sạc dự phòng Xiaomi cần thực hiện kiểm tra mặt sau của sạc dự phòng, xem model sản phẩm có phải là PB2030MI hay không. Tiếp theo tìm mã số sê-ri (SN) được in trên sản phẩm. Cuối cùng, truy cập trang web chính thức của Xiaomi (www.mi.com/global/support/safety-notice) và sử dụng công cụ xác minh do hãng cung cấp để kiểm tra xem SN của bạn có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không. Nếu có, hãy liên hệ với địa điểm bán lẻ bạn từng mua sạc dự phòng để được hỗ trợ giải quyết.

Đồng thời, Xiaomi khẳng định tất cả mẫu sạc dự phòng khác của hãng đều sử dụng cell pin khác và hoàn toàn an toàn để sử dụng. Công ty đã gửi lời xin lỗi về sự cố và cam kết luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu.