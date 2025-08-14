Cựu kỹ sư Samsung chỉ cách xử lý 3 lỗi phần cứng smartphone phổ biến nhất

Một cựu kỹ sư từng làm việc cho Samsung mới đây chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách người dùng nên xử lý ba trong số những lỗi phần cứng phổ biến và nguy hiểm nhất trên smartphone gồm pin bị phồng, màn hình vỡ nát và máy bị cong.

Theo chuyên gia này, dù smartphone ngày càng bền bỉ, các sự cố phần cứng vẫn có thể xảy ra. Việc phản ứng sai cách không chỉ làm hỏng thiết bị đắt tiền mà còn có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Mối nguy hiểm từ pin phồng

Pin phồng là một trong những lỗi nguy hiểm nhất và thường thấy trên nhiều smartphone ngày nay. Lỗi phần cứng này có nguy cơ cháy nổ rất cao. Cựu kỹ sư đã đưa ra lời khuyên cho mọi người như sau:

Tuyệt đối không chọc thủng : Phản ứng tò mò chọc vào viên pin bị phồng có thể gây ra cháy nổ ngay lập tức.

: Phản ứng tò mò chọc vào viên pin bị phồng có thể gây ra cháy nổ ngay lập tức. Ưu tiên hàng đầu : Cách xử lý an toàn nhất là mang máy đến ngay trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để thay thế.

: Cách xử lý an toàn nhất là mang máy đến ngay trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để thay thế. Giải pháp tạm thời : Nếu không thể đi sửa ngay, hãy đặt điện thoại vào một vật chứa không bắt lửa (như một xô cát) và để ở nơi thông thoáng, xa các vật dễ cháy.

: Nếu không thể đi sửa ngay, hãy đặt điện thoại vào một vật chứa không bắt lửa (như một xô cát) và để ở nơi thông thoáng, xa các vật dễ cháy. Cảnh báo khi tự tháo máy: Chuyên gia cảnh báo việc tự tháo pin tại nhà là cực kỳ rủi ro, đòi hỏi phải có dụng cụ chuyên dụng như kéo sứ (tuyệt đối không dùng kéo kim loại vì có thể gây chập, cháy) và các công cụ nạy bằng nhựa. Toàn bộ quá trình phải được thực hiện trong môi trường thông thoáng và an toàn.

Pin phồng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Vỡ màn hình: Nguy cơ mất dữ liệu và an toàn

Khi màn hình bị vỡ nát, vấn đề không chỉ là thẩm mỹ. Chuyên gia chỉ ra hai nguy cơ chính gồm việc các mảnh kính có thể gây thương tích và dữ liệu có thể bị mất hoàn toàn nếu kỹ thuật viên phải khôi phục cài đặt gốc của máy.

Màn hình bị nứt vỡ cũng tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu ẢNH: PHONG ĐỖ

Khi gặp trường hợp này, việc nên làm trước tiên là cho điện thoại vào một hộp hoặc túi kín để các mảnh vụn thủy tinh không rơi ra ngoài. Nếu màn hình không cảm ứng được, hãy kết nối điện thoại với máy tính qua một bộ chia USB, sau đó cắm chuột và bàn phím ngoài để điều khiển và sao lưu dữ liệu quan trọng.

Điện thoại bị cong: Có nên tự sửa?

Ngày nay, các hãng sản xuất đang chạy theo xu hướng điện thoại càng mỏng càng tốt, khiến tình trạng thân máy bị cong ngày một phổ biến hơn. Trong trường hợp này, người dùng cần lưu ý:

Vết cong nhẹ : Chuyên gia không khuyến khích việc người dùng tự gò nắn lại điện thoại. Dù có thể thử bằng cách đặt máy lên mặt phẳng và ấn nhẹ đều tay, nhưng rủi ro làm hỏng màn hình hoặc các linh kiện bên trong là rất cao.

: Chuyên gia không khuyến khích việc người dùng tự gò nắn lại điện thoại. Dù có thể thử bằng cách đặt máy lên mặt phẳng và ấn nhẹ đều tay, nhưng rủi ro làm hỏng màn hình hoặc các linh kiện bên trong là rất cao. Vết cong nghiêm trọng: Lựa chọn duy nhất và an toàn nhất là mang đến trung tâm sửa chữa. Tại đây, kỹ thuật viên có thể dùng nhiệt để làm phẳng lại khung sườn hoặc thay thế một khung sườn mới hoàn toàn.

Không nên tự sửa điện thoại bị cong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lời khuyên cuối cùng từ cựu kỹ sư là "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Việc sử dụng ốp lưng bảo vệ và duy trì thói quen sao lưu dữ liệu thường xuyên là cách tốt nhất để tránh rơi vào những tình huống phiền toái và tốn kém này.