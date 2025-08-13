Bí mật trên Galaxy S25 FE hé lộ trước giờ G

Theo GSMArena, cộng đồng công nghệ đang xôn xao trước một vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn, hé lộ những chi tiết quan trọng nhất về các sản phẩm chưa ra mắt của Samsung, gồm Galaxy S25 FE và loạt máy tính bảng Galaxy Tab S11, Tab S10 Lite. Đáng chú ý, nguồn tin lần này đến từ các nhãn năng lượng EPREL của Liên minh châu Âu (EU), mang lại độ tin cậy cao cho các thông số bị tiết lộ.

Lộ thông tin Galaxy S25 FE và loạt tablet 'khủng' của Samsung

Chuyên gia rò rỉ Sudhanshu Ambhore là người đã công bố các tài liệu này. Theo quy định mới của EU, các nhà sản xuất phải công khai những thông tin thiết thực như thời lượng pin, độ bền, khả năng sửa chữa trên nhãn năng lượng... đây chính là 'mỏ vàng' thông tin cho người dùng đang mong chờ các thiết bị mới của Samsung.

Galaxy S25 FE pin nhỏ hơn nhưng dùng lâu hơn tiền nhiệm? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về Galaxy S25 FE. Dù được cho là có viên pin nhỏ hơn phiên bản tiền nhiệm, Samsung vẫn tự tin khẳng định thời lượng sử dụng sẽ tốt hơn, lên đến 42 giờ 37 phút cho một lần sạc đầy. Về độ bền, chiếc smartphone này đạt hạng A cho khả năng chống va đập khi rơi và chuẩn kháng bụi, nước IP68. Pin của máy cũng có tuổi thọ ấn tượng lên đến 2.000 chu kỳ sạc.

Bên cạnh đó, dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S11 mới cũng không gây thất vọng. Phiên bản Tab S11 tiêu chuẩn có thể hoạt động liên tục 81 giờ. Trong khi đó, phiên bản Tab S11 Ultra nâng con số này lên mức kinh ngạc là 95 giờ, một sự cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Tuy nhiên, cả hai mẫu flagship này đều có chung tuổi thọ pin khoảng 1.200 chu kỳ sạc trước khi độ chai pin xuống dưới 80%.

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy Tab S10 Lite lại cho thấy một sự đánh đổi thú vị. Thiết bị này có thời lượng pin tốt (87 giờ 42 phút) và tuổi thọ pin bền bỉ hơn cả dòng cao cấp (2.000 chu kỳ sạc). Tuy nhiên, máy lại kém bền hơn đáng kể với khả năng chống va đập chỉ ở hạng E và chuẩn kháng nước, bụi IP42.

Vụ rò rỉ lần này không chỉ cung cấp cho người dùng cái nhìn sớm về các sản phẩm sắp ra mắt mà còn cho thấy một kỷ nguyên mới về sự minh bạch, nơi các chỉ số về độ bền và tuổi thọ sản phẩm ngày càng được coi trọng hơn.