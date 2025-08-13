Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bí mật trên Galaxy S25 FE hé lộ trước giờ G

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/08/2025 13:12 GMT+7

Nhãn năng lượng EU tiết lộ mọi thông số pin, độ bền của Galaxy S25 FE và Tab S11 series trước ngày ra mắt.

Theo GSMArena, cộng đồng công nghệ đang xôn xao trước một vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn, hé lộ những chi tiết quan trọng nhất về các sản phẩm chưa ra mắt của Samsung, gồm Galaxy S25 FE và loạt máy tính bảng Galaxy Tab S11, Tab S10 Lite. Đáng chú ý, nguồn tin lần này đến từ các nhãn năng lượng EPREL của Liên minh châu Âu (EU), mang lại độ tin cậy cao cho các thông số bị tiết lộ.

Lộ thông tin Galaxy S25 FE và loạt tablet 'khủng' của Samsung

Chuyên gia rò rỉ Sudhanshu Ambhore là người đã công bố các tài liệu này. Theo quy định mới của EU, các nhà sản xuất phải công khai những thông tin thiết thực như thời lượng pin, độ bền, khả năng sửa chữa trên nhãn năng lượng... đây chính là 'mỏ vàng' thông tin cho người dùng đang mong chờ các thiết bị mới của Samsung.

Bí mật Galaxy S25 FE và Tab S11 trước giờ G ra mắt chính thức - Ảnh 1.

Galaxy S25 FE pin nhỏ hơn nhưng dùng lâu hơn tiền nhiệm?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về Galaxy S25 FE. Dù được cho là có viên pin nhỏ hơn phiên bản tiền nhiệm, Samsung vẫn tự tin khẳng định thời lượng sử dụng sẽ tốt hơn, lên đến 42 giờ 37 phút cho một lần sạc đầy. Về độ bền, chiếc smartphone này đạt hạng A cho khả năng chống va đập khi rơi và chuẩn kháng bụi, nước IP68. Pin của máy cũng có tuổi thọ ấn tượng lên đến 2.000 chu kỳ sạc.

Bên cạnh đó, dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S11 mới cũng không gây thất vọng. Phiên bản Tab S11 tiêu chuẩn có thể hoạt động liên tục 81 giờ. Trong khi đó, phiên bản Tab S11 Ultra nâng con số này lên mức kinh ngạc là 95 giờ, một sự cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Tuy nhiên, cả hai mẫu flagship này đều có chung tuổi thọ pin khoảng 1.200 chu kỳ sạc trước khi độ chai pin xuống dưới 80%.

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy Tab S10 Lite lại cho thấy một sự đánh đổi thú vị. Thiết bị này có thời lượng pin tốt (87 giờ 42 phút) và tuổi thọ pin bền bỉ hơn cả dòng cao cấp (2.000 chu kỳ sạc). Tuy nhiên, máy lại kém bền hơn đáng kể với khả năng chống va đập chỉ ở hạng E và chuẩn kháng nước, bụi IP42.

Vụ rò rỉ lần này không chỉ cung cấp cho người dùng cái nhìn sớm về các sản phẩm sắp ra mắt mà còn cho thấy một kỷ nguyên mới về sự minh bạch, nơi các chỉ số về độ bền và tuổi thọ sản phẩm ngày càng được coi trọng hơn.

Tin liên quan

Galaxy S25 FE lộ toàn bộ cấu hình

Galaxy S25 FE lộ toàn bộ cấu hình

Toàn bộ thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S25 FE đã bị rò rỉ trước ngày ra mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Galaxy S25 Pin Chu kỳ Độ bền Máy tính thông tin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận