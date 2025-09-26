‘Thần đèn’ miễn phí di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Ngày 26.9, ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, P.Thiên Hương, Hải Phòng) xác nhận đã liên hệ với ông Hoàng Đình Bách, người được mệnh danh là "thần đèn" để di chuyển ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (P.An Hải, Hải Phòng).

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm tại ô màu đỏ, trong khi thửa đất của ông này ở ô màu vàng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Hoàng Đình Bách cho biết, sau khi khảo sát thực địa, việc di chuyển không quá khó. Chỉ cần khoảng 8 - 10 thợ lành nghề, sử dụng hàng trăm bộ kích thủy lực, tời xích, con lăn… thì trong vòng 30 - 40 ngày có thể hoàn thành.

Đáng chú ý, ông Bách khẳng định sẽ hỗ trợ miễn phí tiền công cho gia đình ông Hữu.

"Chúng tôi coi đây như một việc nghĩa, góp phần tháo gỡ bế tắc cho người dân", ông Bách chia sẻ.

Căn nhà 2 tầng xây nhầm tại P.Thiên Hương gây xôn xao dư luận thời gian qua ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Hữu, trước đó, ông nhiều lần thương thảo, đề nghị đổi đất hoặc mua lại thửa đất với giá 550 triệu đồng, nhưng gia đình bà Loan kiên quyết từ chối, chỉ yêu cầu tháo dỡ công trình theo đúng bản án của tòa.

"Tài sản của gia đình tôi đã dồn hết vào căn nhà này, phá đi thì chúng tôi không biết sẽ ở đâu. Vì vậy, tôi nhờ "thần đèn" di chuyển về đúng lô đất của mình", ông Hữu nói.

Thông tin "thần đèn" vào cuộc nhanh chóng thu hút dư luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò khi công trình kiên cố có thể được dịch chuyển hàng chục mét để trả lại mặt bằng cho chủ đất hợp pháp.

Trách nhiệm chính quyền trong vụ việc gây tranh cãi

Vụ việc "xây nhầm" nhà không chỉ là câu chuyện giữa hai hộ dân, mà còn cảnh báo về công tác quản lý đất đai tại cơ sở. Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Kiền Bái (P.Thiên Hương), quá trình phân lô, tách thửa ở khu vực này thiếu minh bạch, nhiều trường hợp giao dịch qua "cò đất" dẫn đến nhầm lẫn vị trí.

Khi căn nhà mới đổ móng đã sai phạm nhưng không được ngăn chặn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đại diện một số hộ dân sinh sống gần đó cũng xác nhận, việc chia thứ tự các ô, thửa đất là do các nhóm "cò mồi" tự vẽ. Ngoài ra, thời điểm ông Hữu xây móng khi chưa có sổ đỏ là sai nhưng bà Loan lúc ấy cũng chưa sở hữu lô đất nói trên mà phải 2 tháng sau này.

Ngoài ra, khi ông Hữu xây móng chưa có sổ đỏ, chính quyền xã Kiền Bái (cũ) đã được thông báo nhưng không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt. Mặc dù tháng 11.2024 xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, nhưng ngôi nhà vẫn tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.



Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu tiếp tục kháng cáo, kéo dài tranh chấp. Trong khi đó, chính quyền P.Thiên Hương cho biết sẽ kiên quyết thực thi bản án theo đúng quy định, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý triệt để sai phạm đất đai tại khu vực này.

Chủ tịch UBND P.Thiên Hương, ông Nguyễn Công Diễn, nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Người vi phạm phải chấp hành bản án ngay khi có hiệu lực pháp luật".