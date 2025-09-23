Xây 'nhầm' nhà trên đất của người khác để tránh gần khu mộ?

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác tại Hải Phòng, theo phản ánh của người dân tổ dân phố 7, khu Kiền Bái (P.Thiên Hương, Hải Phòng), mảnh đất gia đình ông Đỗ Văn Hữu (ngụ tại P.Thiên Hương, Hải Phòng) mua nằm sâu trong khu dân cư, gần nghĩa trang, ít thuận lợi cho việc xây dựng và sinh hoạt.

Ô đất của ông Đỗ Văn Hữu cách khu mộ vài chục mét

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đáng chú ý, thửa đất của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan (P.Thiên Hương), nơi ông Hữu "xây nhầm nhà" lại ở vị trí đẹp, gần mặt đường, thuận tiện hơn nhiều.

"Không thể có chuyện nhầm lẫn, đất có chủ rõ ràng, cơ quan chức năng biết mà không ngăn chặn, để đến khi ngôi nhà xây xong mới xử lý thì đã quá muộn. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ vụ việc", ông N.V.T, một người dân địa phương, nhận định.



Vị trí ông Đỗ Văn Hữu xây nhà nhầm nằm sát mặt đường bê tông của xóm, cách xa khu mộ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Gửi đơn tố cáo đến công an

Bà Trần Thị Kim Loan cho biết: "Ngay từ khi công trình mới có móng, tôi đã yêu cầu họ dừng lại, nhưng họ vẫn cố tình xây tiếp. Không những thế, họ còn đưa thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ, bất chấp việc tôi phản đối và có đơn gửi chính quyền địa phương", bà Loan bức xúc.

Thời điểm ông Đỗ Văn Hữu đang làm móng nhà, chính quyền địa phương đã biết sự việc nhưng không có biện pháp ngăn chặn

ẢNH: NVCC

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 19.10.2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng thửa đất 60 m2 và được UBND H.Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Chỉ chưa đầy 1 tháng sau, gia đình bà Loan phát hiện ông Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đã cho thợ làm móng, xây dựng nhà trên mảnh đất của mình.

Mặc dù chính quyền xã Kiền Bái (cũ) nhiều lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công, nhưng ông Hữu vẫn cho hoàn thiện công trình. "Từ lúc mới có móng, chúng tôi đã báo, gửi cả hình ảnh. Thế nhưng họ bất chấp, xây đến khi thành nhà 2 tầng", bà Loan phản ánh.

Căn nhà 2 tầng khi đang hoàn thiện ẢNH: N.T

Tháng 11.2024, trong buổi đối thoại do UBND xã Kiền Bái tổ chức, ông Hữu giải thích rằng "xây nhầm vị trí đất", vì gia đình ông cũng mua một lô khác, cách 4 thửa. Tuy nhiên, biên bản làm việc đã xác định rõ trách nhiệm, yêu cầu dừng thi công. Dù vậy, ngôi nhà vẫn được hoàn thiện.

Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Hữu và vợ tháo dỡ công trình, trả lại đất cho vợ chồng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu đã nộp đơn kháng cáo, tiếp tục chiếm giữ đất.

Căn nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác vẫn tồn tại sau phán quyết của tòa ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu trong suốt quá trình này? Một công trình 2 tầng không thể mọc lên chỉ sau 1 đêm. Từ móng, lên tường, đổ mái cho tới hoàn thiện, đều có dấu hiệu vi phạm.

Chủ tịch UBND P.Thiên Hương, ông Nguyễn Công Diễn, khẳng định phường đã yêu cầu hộ ông Hữu phối hợp thi hành án, song đến nay ngôi nhà vẫn tồn tại.

Liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Kim Loan đã gửi đơn tố cáo tới Công an TP.Hải Phòng và các cơ quan chức năng của địa phương để cầu cứu.