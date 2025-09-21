Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/09/2025 12:07 GMT+7

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng vẫn chưa đến hồi kết khi người vi phạm nộp đơn kháng cáo. Chủ đất tung ra nhiều bằng chứng người vi phạm cố tình chiếm giữ đất trái phép.

Vụ xây nhầm nhà tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Suốt một năm qua chủ đất gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể nhận lại tài sản vì người khác đã xây dựng và sinh sống ngay trên mảnh đất này.

Chủ đất yêu cầu dừng thi công từ khi có móng

Bà Loan cho biết, tháng 10.2024, gia đình bà mua thửa đất diện tích 60 m² tại tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái và được UBND H.Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tháng sau, khi quay lại kiểm tra, bà phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu đã cho thợ đổ móng, dựng cột trên chính mảnh đất đó.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ - Ảnh 1.

Ông Hữu xây móng nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn để sự việc xảy ra nghiêm trọng

ẢNH: NVCC

"Ngay từ khi công trình mới có móng, tôi đã yêu cầu họ dừng lại, nhưng họ vẫn cố tình xây tiếp. Không những thế, họ còn đưa thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ, bất chấp việc tôi phản đối và có đơn gửi chính quyền địa phương", bà Loan bức xúc.

Ngày 13.11.2024, gia đình bà gửi đơn tới UBND xã Kiền Bái (cũ). Đến ngày 18.11, xã ban hành thông báo yêu cầu ông Hữu ngừng thi công. Thế nhưng, công trình không dừng lại mà tiếp tục hoàn thiện. Ngôi nhà hai tầng sau đó được xây xong, thậm chí còn được đấu nối điện nước phục vụ sinh hoạt.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ - Ảnh 2.

Căn nhà 2 tầng khi đã hoàn thiện phần thô

ẢNH: N.L

"Người vi phạm khẳng định do nhầm vị trí đất. Nhưng thực tế, họ đã bất chấp ngay từ khi mới đổ móng. Nếu chỉ nhầm lẫn, sao lại cố tình xây dựng đến cùng rồi dọn vào ở?", bà Loan đặt câu hỏi, đồng thời cho biết gia đình bà cảm thấy lòng tin bị bào mòn vì đã nhiều lần kêu cứu chính quyền nhưng không ngăn chặn được sai phạm.

Trước sự việc, vợ chồng bà Loan buộc phải khởi kiện. Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực 1 - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên bản án số 08/2025/DS-ST, xác định quyền sử dụng đất thuộc về bà Loan và chồng là ông Nguyễn Đăng Ca; đồng thời buộc ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại đất cho chủ hợp pháp.

Tuy nhiên, hơn một tháng trôi qua, gia đình ông Hữu không thi hành bản án mà gửi đơn kháng cáo, tiếp tục chiếm giữ đất. Bà Loan cho biết, họ còn ra điều kiện "hoặc bán lại đất với giá 550 triệu đồng, hoặc đổi lấy một lô phía trong kém vị thế, có cả phần mộ sau lưng".

"Chúng tôi đã bỏ tiền mua đất hợp pháp, có sổ đỏ rõ ràng, nhưng lại phải chịu cảnh bị người khác áp đặt điều kiện. Nếu không xử lý nghiêm, thì kỷ cương pháp luật sẽ bị thách thức", bà Loan khẳng định.

Người xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng nói gì?

Chính quyền làm ngơ?

Vụ xây nhầm nhà tại Hải Phòng nói trên cho thấy sự buông lỏng của chính quyền địa phương, khiến dư luận không khỏi hoài nghi có sự tiếp tay của cán bộ tại cơ sở.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất tố người vi phạm cố tình chiếm giữ - Ảnh 3.

Căn nhà 2 tầng nằm ngang nhiên trên đất người khác

ẢNH: N.H

Điều khôi hài ở chỗ, chủ đất là bà Trần Thị Kim Loan phát hiện sự việc chỉ sau một tháng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Yêu cầu dừng thi công không được. Khiếu nại chính quyền xã thì nhà vẫn tiếp tục xây. Cuối cùng là ra tòa và bản án sơ thẩm đã tuyên bị đơn buộc phải tháo dỡ. Thế nhưng đến nay, công trình vẫn hiên ngang tồn tại. Cái gọi là "nhầm lẫn" đã biến thành sự đã rồi, còn quyền lợi hợp pháp của công dân thì treo lơ lửng.

Dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu trong suốt quá trình này? Một công trình 2 tầng không thể mọc lên chỉ sau một đêm. Từ móng, lên tường, đổ mái cho tới hoàn thiện, đều có hàng loạt dấu hiệu vi phạm. 

UBND xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên (cũ) từng ra văn bản đình chỉ, nhưng chủ công trình không chấp hành. Và rồi, chính quyền lại "bất lực" đứng nhìn. Khi văn bản chỉ đạo chỉ dừng lại trên mặt giấy, thì có khác gì thả nổi để cái sai ngang nhiên tồn tại, bất chấp pháp luật?

Người dân không khỏi băn khoăn, liệu có sự khuất tất, thậm chí là tiếp tay từ một bộ phận cán bộ địa phương? Bởi lẽ, nếu không có sự lơ là hoặc làm ngơ, tại sao một căn nhà kiên cố có thể hoàn thiện ngay trên đất đã có sổ đỏ của người khác? Để đến khi tranh chấp nổ ra, mọi gánh nặng lại dồn lên tòa án và cơ quan thi hành án.

Một xã hội pháp quyền không thể chấp nhận tình trạng "mạnh ai nấy làm", coi thường phán quyết của tòa và bỏ ngoài tai quy định pháp luật. Nếu chính quyền cơ sở không siết chặt kỷ cương, không kịp thời cưỡng chế vi phạm, thì những vụ việc tương tự sẽ còn tái diễn, tạo tiền lệ nguy hiểm.

