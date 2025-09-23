Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Gửi đơn tố cáo đến công an

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác, ngày 23.9, bà Trần Thị Kim Loan, ngụ tại P.Thiên Hương, xác nhận với Thanh Niên, gia đình bà đã nộp đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu đến Công an TP.Hải Phòng, Viện KSND TP.Hải Phòng và Công an P.Thiên Hương, về hành vi chiếm đoạt sử dụng đất trái phép.

Căn nhà 2 tầng của ông Hữu xây nhầm trên thửa đất có sổ đỏ của bà Loan ẢNH: N.H

Bà Kim Loan cho biết, sau khi vụ việc được đưa ra tòa, bản án đã có, sai phạm đã rõ, nhưng gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục chiếm giữ mảnh đất. Vì vậy, gia đình bà buộc phải đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Hữu.

"Gia đình tôi đã quá mệt mỏi. Một năm qua, chúng tôi không làm gì ngoài đi đòi lại mảnh đất của chính mình. Giờ họ xin lỗi thì cũng đã muộn. Chúng tôi mong cơ quan công an vào cuộc, xử lý nghiêm để trả lại công bằng cho người dân", bà Loan nhấn mạnh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 19.10.2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất có diện tích 60 m2 tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là tổ dân phố 7, P.Thiên Hương).

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, khi trở lại kiểm tra, gia đình phát hiện ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đã làm móng, xây dựng nhà ngay trên phần đất này.

Dù chính quyền xã Kiền Bái (cũ) nhiều lần yêu cầu dừng thi công, lập biên bản xử lý, nhưng ông Hữu vẫn bất chấp, tiếp tục hoàn thiện công trình. Bà Loan khẳng định, ngay từ khi mới có móng, gia đình đã phát hiện vi phạm và cung cấp hình ảnh chứng minh đã yêu cầu dừng thi công, nhưng phía ông Hữu cố tình làm ngơ.

Tháng 11.2024, UBND xã Kiền Bái khi đó đã tổ chức đối thoại, ông Hữu cho rằng việc xây dựng do "nhầm lẫn vị trí đất", bởi gia đình ông cũng có một thửa đất cách đó 4 lô. Tuy nhiên, biên bản làm việc đã nêu rõ trách nhiệm, yêu cầu ông Hữu dừng thi công và khắc phục hiện trạng.

Ngày 11.8.2025, TAND Khu vực I - TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm, ban hành bản án, tuyên buộc ông Hữu và vợ phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho vợ chồng bà Loan. Nhưng thay vì chấp hành, ông Hữu đã nộp đơn kháng cáo, tiếp tục chiếm giữ đất.

Chủ tịch UBND P.Thiên Hương, ông Nguyễn Công Diễn, cho biết địa phương đã yêu cầu hộ ông Hữu nghiêm túc thi hành án, phối hợp với cơ quan chức năng để tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn tồn tại, gây bức xúc dư luận.



