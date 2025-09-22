Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Vụ xây nhầm nhà ở xã Bàu Bàng, phương án cuối sẽ buộc tháo dỡ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/09/2025 17:18 GMT+7

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác ở xã Bàu Bàng (TP.HCM), đại diện chính quyền địa phương cho biết sẽ hòa giải tiếp, cho 2 bên tự thương lượng, nếu không thỏa thuận được thì phương án cuối cùng sẽ buộc tháo dỡ.

Chiều 22.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ ông T.V.N xây nhầm nhà trên đất của gia đình bà N.T.A.N, chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải lần 1 (ngày 18.8), trong tuần tới sẽ tổ chức hòa giải tiếp để 2 bên thương lượng, thỏa thuận, nếu không thành thì phương án cuối cùng sẽ phải buộc tháo dỡ để đảm bảo thực thi pháp luật.

Xây nhầm nhà nhưng không thừa nhận

Như Thanh Niên đã thông tin, năm 2016 ông T.V.N (chủ sử dụng thửa đất số 1701 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ, nay là xã Bàu Bàng, TP.HCM) xây dựng căn nhà trên đất nông nghiệp, không xin phép chính quyền địa phương, không thuê đo đạc, cắm mốc ranh đất… dẫn đến xây nhầm nhà lên thửa đất số 1700 và 1699 của gia đình bà N.T.A.N.

TP.HCM: Vụ xây nhầm nhà ở xã Bàu Bàng, phương án cuối sẽ buộc tháo dỡ - Ảnh 1.

Đường vào căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở xã Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi phát hiện, bà N.T.A.N đã làm đơn kiến nghị và UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông T.V.N.

Tuy nhiên, ông T.V.N đã không thừa nhận xây nhầm nhà trên đất của gia đình bà N.T.A.N mà còn khởi kiện ra tòa, đề nghị hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, đồng thời cũng không trả lại hiện trạng đất ban đầu cho bà N.T.A.N.

TP.HCM: Vụ xây nhầm nhà ở xã Bàu Bàng, phương án cuối sẽ buộc tháo dỡ - Ảnh 2.

Thửa đất 1071 của ông T.V.N (sát bên căn nhà ông xây nhầm) vẫn đang để trống

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Qua các phiên xét xử, tháng 9.2024 TAND cấp cao tại TP.HCM đã ra bản án đình chỉ xét xử phúc thẩm, bác đơn yêu cầu của ông T.V.N… Từ đó đến nay ông T.V.N vẫn chưa trả lại đất cho gia đình bà N.T.A.N.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng cho biết: "Trong lần hòa giải trước, ông T.V.N có ý kiến xin thêm thời gian khoảng 1 năm để bán đất ở quê và mua lại đất của bà N.T.A.N. Trong tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với 2 bên để hòa giải, nếu không thành, phương án cuối cùng sẽ phải buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu", ông Luận cho hay.

TP.HCM: Vụ xây nhầm nhà ở xã Bàu Bàng, phương án cuối sẽ buộc tháo dỡ - Ảnh 3.

Chính quyền xã Bàu Bàng đang khẩn trương giải quyết vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bà N.T.A.N thì cho biết từ trước đến nay ông T.V.N không thừa nhận đã xây nhầm nhà trên đất của gia đình bà, đã vậy còn có thái độ thách thức. "Lúc đầu tôi cũng muốn giải quyết cho êm đẹp, nhưng quá trình tôi đi lên đi xuống khiếu nại với chính quyền địa phương rất gian truân và với thái độ như vậy tôi đề nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", bà N.T.A.N bức xúc.

Mặc dù đã có phán quyết của tòa án, nhưng người xây nhà trên đất của người khác ở xã Bàu Bàng (TP.HCM) vẫn chưa chịu trả lại đất theo hiện trạng ban đầu, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý.

Cán bộ tiếp tay xây dựng trái phép sẽ bị Thành ủy TP.HCM xử lý nghiêm

