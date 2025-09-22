Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Xây nhà trên đất của người khác, nhiều năm vẫn chưa chịu trả lại

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/09/2025 07:55 GMT+7

Mặc dù đã có phán quyết của tòa án, nhưng người xây nhà trên đất của người khác ở xã Bàu Bàng (TP.HCM) vẫn chưa chịu trả lại đất theo hiện trạng ban đầu, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý.

Ngày 22.9, UBND xã Bàu Bàng (TP.HCM) cho biết đang giải quyết vụ việc xây dựng trái phép đất trồng cây lâu năm và xây nhà nhầm sang thửa đất của người khác xảy ra tại địa phương này, trước đây là thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ).

Phản ánh với Thanh Niên, bà N.T.A.N (ở phường Tam Bình, TP.HCM) cho biết vào năm 2010, gia đình bà N. mua 2 lô đất có mục đích sử dụng trồng cây lâu năm (chưa chuyển thổ cư) ở thị trấn Lai Uyên (cũ), nay là xã Bàu Bàng (TP.HCM).

TP.HCM: Xây nhà trên đất của người khác, nhiều năm vẫn chưa chịu trả lại- Ảnh 1.

Đường vào căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Do ở xa 2 lô đất (số thửa 1699 và 1700) và chưa có nhu cầu sử dụng nên đến năm 2022 gia đình bà N. mới xin chuyển thổ cư để xây nhà. Tuy nhiên, khi bà N. định vị trên Google Maps để lên thăm 2 lô đất thì tá hỏa phát hiện 1 căn nhà đã mọc lên chiếm toàn bộ thửa đất 1700 và một phần thửa đất 1699 của bà N.

Từ năm 2022, bà N. đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương (UBND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ) vào cuộc xử lý. Qua nhiều lần khiếu nại, đến tháng 9.2023, UBND huyện Bàu Bàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông T.V.N (người xây nhà) số tiền 8 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

TP.HCM: Xây nhà trên đất của người khác, nhiều năm vẫn chưa chịu trả lại- Ảnh 2.

Xây dựng trái phép, xây nhầm sang đất của người khác nhưng căn nhà vẫn tồn tại từ 2016 đến nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, ông T.V.N không nhận sai và khởi kiện, yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương (cũ) hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

Xây nhà trái phép, không đo đạc cắm mốc ranh đất

Theo bản án phúc thẩm ngày 6.9.2024 của TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định, ông T.V.N là chủ sử dụng của thửa đất số 1701 được UBND huyện Bến Cát (Bình Dương cũ, sau này chia tách thành lập huyện Bàu Bàng) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 2010.

Năm 2016, ông T.V.N xây dựng căn nhà (trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm) trên thửa đất 1700 và một phần thửa đất 1699 của gia đình bà N. nên đã bị UBND huyện Bàu Bàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu (buộc tháo dỡ).

TP.HCM: Xây nhà trên đất của người khác, nhiều năm vẫn chưa chịu trả lại- Ảnh 3.

Hiện trạng căn nhà xây nhầm trên đất của người khác ở xã Bàu Bàng, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TAND cấp cao tại TP.HCM cũng nhận định, năm 2016 ông T.V.N không thuê cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đến đo đạc, cắm mốc ranh đất trước khi xây dựng; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nhưng không xin phép chính quyền địa phương dẫn đến xây nhầm lên 2 thửa đất 1700 và 1699.

Qua đó, TAND cấp cao tại TP.HCM đã quyết định giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện (ông T.V.N) về yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.

Sau khi có quyết định của tòa án từ tháng 9.2024 đến nay, ông T.VN vẫn chưa trả lại đất, buộc bà N. tiếp tục làm đơn kiến nghị và hiện nay UBND xã Bàu Bàng đang tiếp tục giải quyết vụ việc.

