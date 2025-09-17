TP.HCM: Có thửa đất nằm trên 2 phường, chưa biết cơ quan nào cấp sổ đỏ?

Sáng 17.9, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với các phường Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa, Thuận An, Thuận Giao (TP.HCM, thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương trước đây) nhằm giải quyết những vướng mắc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, bồi thường, giải tỏa, tái định cư, cấp sổ đỏ... cùng nhiều vấn đề phát sinh.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi làm việc với các địa phương ở thành phố Thuận An (Bình Dương cũ) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM và một số sở ngành, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết tại địa phương này đang triển khai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn; dự án khu tái định cư Bình Nhâm; dự án đường dây 220 kV Tân Sơn Nhất - Thuận An…

Ông Nam kiến nghị UBND TP.HCM sớm chấp thuận chủ trương giao cho UBND phường Lái Thiêu làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư Bình Nhâm và chấp thuận thực hiện chọn đơn vị lập chứng thư giá đất, triển khai giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn...

Nhiều phát sinh trong lĩnh vực đất đai, xây dựng sẽ được gỡ vướng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn ông Đàm Văn Ngôn, Phó chủ tịch UBND phường Thuận Giao đề nghị UBND TP.HCM cần có hướng dẫn về thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu đối với những thửa đất nằm trên 2 địa bàn khác nhau.

Phường Thuận Giao được thành lập từ phường Thuận Giao và một phần phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, Bình Dương trước đây).

"Sau khi sáp nhập các phường đã phát sinh, tồn tại những thửa đất nằm trên địa bàn 2 phường mới. Như vậy, hiện chưa biết phường nào ký cấp sổ đỏ cho người dân. Đề nghị UBND TP.HCM có hướng dẫn cụ thể", ông Ngôn kiến nghị.

Ông Đàm Văn Ngôn, Phó chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TP.HCM) kiến nghị tại buổi làm việc với UBND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết sau khi chính quyền cấp xã đi vào hoạt động đã phát sinh quá nhiều cuộc họp.

"Lịch họp, lịch tập huấn dày đặc, có ngày 3 - 4 sở, ngành đề nghị phường tổ chức họp, trong khi đó lãnh đạo phường chỉ có 3 người, do đó các sở ngành cần có lịch họp sớm để phường sắp xếp".

Bà Châu cũng đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho xây dựng mới trụ sở UBND phường Bình Hòa do các trụ sở cũ quá chật hẹp, không đáp ứng được quy mô làm việc của bộ máy chính quyền mới.

Hàng trăm héc ta đất vườn trái cây Lái Thiêu đã "hy sinh" cho đường Vành đai 3 TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận An đề nghị bồi thường cho người dân có cây bị chết do nước phèn chảy ra từ công trình đường Vành đai 3 TP.HCM và làm kênh thoát nước phèn để cứu vườn cây.

"Nước phèn từ công trình thi công đường Vành đai 3 TP.HCM chảy ra vườn cây không do lỗi của đơn vị thi công nhưng quá trình đánh giá tác động môi trường chưa đánh giá hết vấn đề này nên cần phải bồi thường cho người dân", Ông Sơn nói.

Tập trung giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành ghi nhận những kiến nghị của địa phương để tham mưu cho UBND TP.HCM tháo gỡ những vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, phát sinh.

Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị các địa phương từ nay đến cuối năm 2025 phải tập trung giải quyết những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ đề ra.

Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đi qua địa bàn khu vực Bình Dương cũ, ông Thạnh cho biết UBND TP.HCM đã có chủ trương đến 30.9 sẽ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên đến nay tiến độ còn đang rất chậm với nhiều lý do cả về chủ quan, khách quan.

Ông Thạnh đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM sớm trình hướng dẫn quy trình bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng, tái định cư... để UBND TP.HCM ban hành cho các địa phương làm căn cứ thực hiện.