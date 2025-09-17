TP.HCM rà soát dữ liệu lao động: Người lao động cần làm gì để được hưởng lợi?

Việc này được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đồng bộ, phục vụ kết nối cung – cầu việc làm và đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người lao động.



Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hoạt động thu thập thông tin sẽ được triển khai từ ngày 15.9, trong vòng 45 ngày và hoàn thành cập nhật vào hệ thống chậm nhất ngày 30.11. Đối tượng thu thập thông tin là người lao động từ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn dân cư, có khả năng tham gia hoạt động kinh tế, đang sinh sống tại TP.HCM.

Việc tổng hợp dữ liệu này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lao động gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kết nối cung – cầu lao động, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động kịp thời và hiệu quả.

TP.HCM có kế hoạch rà soát thông tin người lao động ẢNH: NHẬT THỊNH

Quy trình thực hiện được giao cho tổ công tác Đề án 06 tại phường, xã, đặc khu phối hợp với cán bộ văn hóa – xã hội tiến hành thu thập thông tin. Sau đó, dữ liệu sẽ được công an địa phương xác minh, cập nhật vào hệ thống quốc gia. Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn.

Hoạt động này giúp người lao động được hỗ trợ kết nối việc làm; được hưởng chính sách bảo hiểm, hỗ trợ đào tạo, tìm kiếm việc làm và có hồ sơ dữ liệu điện tử thuận tiện cho giao dịch, làm thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân được thu thập đều được bảo vệ theo quy định của pháp luật, an toàn dữ liệu và đời tư cá nhân. Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện có kiểm soát, đúng thẩm quyền và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tan ca ẢNH: XUÂN KHÁNH

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các cơ quan báo chí, các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số để tuyên truyền, sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube…), ứng dụng di động và cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin chính thống, cập nhật tiến độ kế hoạch. Các sản phẩm truyền thông hiện đại như clip ngắn, infographic, bài đa phương tiện được khuyến khích nhằm lan tỏa mạnh trên không gian mạng.

Đồng thời, có nội dung tuyên truyền đa dạng, dễ hiểu, gắn với thực tiễn và được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố. Tăng cường truyền thông trực tiếp tại khu công nghiệp, nhà trọ và các nơi có đông lao động nhập cư.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện các tuyến tin, bài và phóng sự tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của cơ sở, người dân và doanh nghiệp, qua đó lan tỏa cách làm hay, thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng dữ liệu lao động.