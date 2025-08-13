Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sắp có nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Thu Hằng
Thu Hằng
13/08/2025 17:49 GMT+7

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử được xây dựng tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử. 

Sắp có nền tảng hợp đồng lao động điện tử - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đang xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

ẢNH: THU HẰNG

Theo quyết định phê duyệt xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử của Bộ Nội vụ, đây là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ quản lý, nhằm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng bao gồm: Bộ Nội vụ, sở nội vụ các tỉnh, thành phố; cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu có liên quan (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, thuế…); tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; người sử dụng lao động; người lao động; nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động điện tử (bên trung gian công nghệ); các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

Mục đích của nền tảng là phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử. 

Đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu của ngành nội vụ và các hệ thống thông tin khác phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nước lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế và xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo trên, Cục Tiền lương và bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) vừa có công văn mời các công ty tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.

Tin liên quan

Người lao động có được ký 2 hợp đồng lao động và đóng BHXH thế nào?

Người lao động có được ký 2 hợp đồng lao động và đóng BHXH thế nào?

Người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng trở lên thì đóng BHXH theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Khám phá thêm chủ đề

Hợp đồng lao động nền tảng hợp đồng lao động điện tử Bộ Nội vụ lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận