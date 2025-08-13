Sắp có nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Nghị định xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Bộ Nội vụ đang xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp ẢNH: THU HẰNG

Theo quyết định phê duyệt xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử của Bộ Nội vụ, đây là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ quản lý, nhằm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng bao gồm: Bộ Nội vụ, sở nội vụ các tỉnh, thành phố; cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu có liên quan (cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, thuế…); tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; người sử dụng lao động; người lao động; nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động điện tử (bên trung gian công nghệ); các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Mục đích của nền tảng là phục vụ việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ dữ liệu thông tin về hợp đồng lao động điện tử.

Đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu của ngành nội vụ và các hệ thống thông tin khác phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nước lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế và xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo trên, Cục Tiền lương và bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) vừa có công văn mời các công ty tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo hình thức thử nghiệm sản phẩm công nghệ thông tin chưa có sẵn trên thị trường.